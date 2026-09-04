Há apenas dois anos, Robert Andrich chamou a atenção de todos os fãs de futebol na Alemanha: na Eurocopa disputada em casa, ele foi, de forma até certo ponto surpreendente, titular em todos os jogos da equipe do então técnico Julian Nagelsmann e se destacou visualmente com o cabelo rosa e, esportivamente, com sua força implacável nos duelos. Ele deu cobertura aos artistas e distribuidores de jogo Toni Kroos e Ilkay Gündogan, e acabou eliminado de forma dramática com a seleção alemã nas quartas de final diante da Espanha, que depois seria campeã europeia.

Hoje, Andrich já não é mais requisitado na seleção, e não foi convocado por Nagelsmann para a Copa do Mundo neste verão. E também no clube seu cenário ficava cada vez mais sombrio: com Carles Martinez, um novo técnico assumiu o comando no Reno após a decepcionante temporada passada, em que o Bayer, em sexto lugar, ficou fora da Champions League. E o espanhol rapidamente deixou claro que não conta com Andrich.

Ele tirou dele a braçadeira de capitão em meados de agosto e a repassou a Edmond Tapsoba. "No momento, a situação é que ele inicialmente tem um papel mais secundário nessa posição no meio-campo", disse Martinez, acrescentando: "Pelo menos agora ele sabe onde está. Assim, pode se preparar para o que pode ser melhor para ele e melhor para nós." O que, na visão do treinador, seria o melhor para todos os envolvidos deve ter ficado claro para qualquer um: a separação.

A situação de Andrich lembra a de Leon Goretzka certa vez no Bayern de Munique, quando, no verão de 2024, o técnico Vincent Kompany e os outros responsáveis do FCB também lhe apresentaram apenas a perspectiva de banco de reservas para levá-lo a sair.

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Após o afastamento de Andrich da função de capitão, veio a primeira aparição de sua esposa Alicia, que naturalmente ficou sabendo da notícia do rebaixamento do marido e publicou apenas uma frase — e, convenientemente, em espanhol, para que treinadores como Carles Martinez também a entendessem sem problemas: "O karma vai resolver isso." Depois, nas redes sociais, ela negou que estivesse se referindo a esse tema, mas justamente isso fez o assunto ganhar ainda mais força.

Questão Andrich não avança em Frankfurt e Leipzig

Robert Andrich queria se conformar com esse novo papel secundário tão pouco quanto, ao que tudo indica, sua esposa, de modo que, supostamente, clubes da Bundesliga como Eintracht Frankfurt e RB Leipzig perceberam sua chance e buscaram informações sobre o jogador de 31 anos. No entanto, o tema ainda não havia se tornado realmente concreto antes do fim de semana passado, de modo que a coletiva de Carles Martinez antes da estreia do Bayer na Bundesliga, em Elversberg, pôde render ainda mais assunto.

Questionado se havia conversado com Andrich sobre o papel dele para a temporada, o treinador respondeu, em um inglês truncado: "Sinceramente, eu não falo com ele." Um papel secundário à vista e nenhuma ligação direta com o treinador: ainda na última sexta-feira, tudo apontava para uma saída rápida de Andrich.

Mas então veio a estreia do Bayer na Bundesliga, em Elversberg, na qual os visitantes já perdiam por 2 a 0 antes mesmo de dez minutos de jogo no caminho para a derrota por 3 a 2. Em seguida, veio a segunda aparição de Alicia Andrich: ela curtiu a postagem "Petkov faz história: primeiro gol na BL pelo Elversberg", do kicker, mas retirou a curtida poucas horas depois. Sem Andrich, que ficou os 90 minutos no banco, os leverkusener foram muito mal contra o time recém-promovido — e, ao que parece, isso agradou sua esposa ao menos por um breve momento.

Robert Andrich voltou a ser necessário no Bayer?

A pergunta sobre se a decepcionante derrota foi um motivo para a guinada promovida pouco depois pelos dirigentes do Leverkusen em relação a Andrich ficará sem resposta, mas é algo a se supor. Além disso, Exequiel Palacios, jogador do meio-campo defensivo do Bayer, havia se transferido para o Ipswich, recém-promovido à Premier League. Como Kennet Eichhorn, outro candidato para o setor central, ficará fora por mais tempo e Equi Fernandez não conseguiu dar sequência em Elversberg à sua forte pré-temporada, Robert Andrich voltou, de repente, a ser requisitado. "Ele está aqui. É um líder do nosso time", disse Carles Martinez após a derrota. E "líder" de repente soou muito diferente de "papel secundário".

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Ao mesmo tempo, o treinador também deixou claro que havia formulado mal seu comentário de que não falava com Andrich: "Sim, eu disse que não falo com Robert. A frase correta deveria ter sido: eu ainda não voltei a falar com ele depois que Exequiel Palacios saiu", esclareceu no sábado. Depois do recuo verbal, veio na segunda-feira a notícia do kicker de que Robert Andrich, após uma reviravolta espetacular, afinal não deixará o clube e permanecerá no Bayer.

Se, como anunciado por Alicia Andrich, o tão citado karma desencadeou a mudança de pensamento, é questionável. No futebol, muita coisa pode mudar muito rapidamente — e Robert Andrich pode ser a próxima prova disso. Aliás, Leon Goretzka, depois de alguns meses no banco do Bayern de Munique, voltou ao centro das atenções no fim do outono de 2024. Na temporada passada, ele de repente voltou a ser titular do FCB, antes de agora se transferir para o Aston Villa — dois anos depois de ter sido, assim como Robert Andrich agora, verbalmente colocado para fora.