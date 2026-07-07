A verdade sobre o interesse do Real Madrid em contratar Omar Marmoush

Nas últimas horas, notícias se espalharam amplamente em vários jornais e sites egípcios de renome, informando que o Real Madrid estaria interessado em contratar o jogador da seleção egípcia Omar Marmoush, com base em uma reportagem publicada pelo jornal “The Athletic” sobre o mercado de transferências do Manchester City.

No entanto, ao analisar o texto original da reportagem, fica claro que o que foi divulgado foi resultado de uma tradução imprecisa de um dos parágrafos, já que o jornal não mencionou que o Real Madrid deseja contratar Marmoush.

A reportagem dizia: “Trafford tem admiradores, o Real Madrid manifestou interesse em Ruben Dias, e Nico Gonzalez e Omar Marmoush... também poderiam sair”.

Ao ler a frase completa, percebe-se que o que se quer dizer é que o Real Madrid demonstrou interesse apenas em contratar o zagueiro Ruben Dias, enquanto o parágrafo seguinte passava a abordar os jogadores que poderiam deixar o Manchester City neste verão, entre os quais Nico Gonzalez e Omar Marmoush, sem qualquer ligação entre eles e o interesse do clube espanhol.

Assim, a reportagem do “The Athletic” não mencionou qualquer interesse do Real Madrid em contratar Omar Marmoush, mas apenas apontou a possibilidade de sua saída do Manchester City como parte da lista de jogadores cotados para deixar o clube durante a janela de transferências de verão.

O nome de Omar Marmoush vem sendo mencionado no mercado de transferências, apesar de ter se passado apenas cerca de um ano e meio desde sua transferência para o Manchester City, vindo do Eintracht Frankfurt durante a janela de transferências de inverno em janeiro de 2025, com um contrato válido até o verão de 2029.

Nos últimos tempos, o jogador da seleção egípcia conseguiu deixar sua marca no time inglês e, atualmente, continua representando o Egito na Copa do Mundo de 2026, preparando-se com os Faraós para enfrentar a Argentina nas oitavas de final.

Leia também:

Vídeo... Essam El-Hadary: Bono é o melhor goleiro árabe da história