A verdade sobre o interesse do Real Madrid em contratar Ayoub Bouadi

Várias fontes revelaram que o Real Madrid está de fato interessado em contratar o marroquino Ayoub Bouadi, meio-campista do Lille, neste verão.

Já antes do início da Copa do Mundo de 2026, reportagens associavam o nome de Bouadi a vários clubes da Premier League, além do Real Madrid e do Paris Saint-Germain.

Ramón Álvarez de Mon, o famoso jornalista da Rádio Marca, escreveu em sua conta no "X": "Diomande e Ayoub Bouadi fazem parte da lista de jovens jogadores que o Real Madrid vem acompanhando há algum tempo".

No mesmo contexto, o jornalista espanhol Tomás González Martín disse ao jornal “El Debate”: “O Real Madrid já está de olho em Ayoub Bouadi, o jogador de 18 anos que se destacou na partida entre Brasil e Marrocos”.

E acrescentou: “O clube não planejava contratar outro jovem jogador, mas parece que o marroquino, com apenas 18 anos, tem a maturidade de alguém na casa dos trinta: um jogador dominante, calmo, equilibrado, com passes precisos e capacidade de decidir as disputas”.

E continuou: “Bouadi é um jogador bom, bonito, e seu preço era acessível até seu desempenho notável na Copa do Mundo, o que pode elevar seu valor de 50 milhões de euros para 80 milhões. É um jogador que está progredindo muito rapidamente em sua carreira”.