Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP
Hussein Hamdy

Traduzido por

A verdade sobre o interesse do Real Madrid em contratar Ayoub Bouadi

Mercado da bola
A. Bouaddi
Real Madrid
Marrocos
Brasil
Lille
Copa do Mundo
Marrocos
Espanha
Brasil
França

Oferta especial

Várias fontes revelaram que o Real Madrid está de fato interessado em contratar o marroquino Ayoub Bouadi, meio-campista do Lille, neste verão.

Já antes do início da Copa do Mundo de 2026, reportagens associavam o nome de Bouadi a vários clubes da Premier League, além do Real Madrid e do Paris Saint-Germain.

Ramón Álvarez de Mon, o famoso jornalista da Rádio Marca, escreveu em sua conta no "X": "Diomande e Ayoub Bouadi fazem parte da lista de jovens jogadores que o Real Madrid vem acompanhando há algum tempo".

No mesmo contexto, o jornalista espanhol Tomás González Martín disse ao jornal “El Debate”: “O Real Madrid já está de olho em Ayoub Bouadi, o jogador de 18 anos que se destacou na partida entre Brasil e Marrocos”.

E acrescentou: “O clube não planejava contratar outro jovem jogador, mas parece que o marroquino, com apenas 18 anos, tem a maturidade de alguém na casa dos trinta: um jogador dominante, calmo, equilibrado, com passes precisos e capacidade de decidir as disputas”.

E continuou: “Bouadi é um jogador bom, bonito, e seu preço era acessível até seu desempenho notável na Copa do Mundo, o que pode elevar seu valor de 50 milhões de euros para 80 milhões. É um jogador que está progredindo muito rapidamente em sua carreira”.

Publicidade