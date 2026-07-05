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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A União Palestina envia uma mensagem a Husam Hassan

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
H. Hassan
Egito
Palestina

A Federação Palestina de Futebol enviou uma mensagem importante a Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia.

Em meio às comemorações dos Faraós pela classificação histórica para as oitavas de final da Copa do Mundo, às custas da Austrália, Hossam Hassan ergueu a bandeira da Palestina.

Além disso, Hossam Hassan dedicou a vitória histórica dos Faraós aos povos egípcio e palestino, afirmando que seu coração e sua alma estão sempre com a Palestina.

A conta da Federação Palestina publicou, no site X, uma mensagem de agradecimento a Hossam Hassan, na qual dizia: “Nem todas as vitórias são medidas pelos resultados... algumas são medidas pelas atitudes”.

E continuou: “Obrigado ao capitão Husam Hassan, que provou que a Palestina ainda habita os corações dos honrados e que sua bandeira continuará hasteada nas mãos dos livres em todos os lugares”.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Egito crest
Egito
EGY

A seleção egípcia se prepara para enfrentar a Argentina na próxima terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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