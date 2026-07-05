A União Palestina envia uma mensagem a Husam Hassan

A Federação Palestina de Futebol enviou uma mensagem importante a Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia.

Em meio às comemorações dos Faraós pela classificação histórica para as oitavas de final da Copa do Mundo, às custas da Austrália, Hossam Hassan ergueu a bandeira da Palestina.

Além disso, Hossam Hassan dedicou a vitória histórica dos Faraós aos povos egípcio e palestino, afirmando que seu coração e sua alma estão sempre com a Palestina.

A conta da Federação Palestina publicou, no site X, uma mensagem de agradecimento a Hossam Hassan, na qual dizia: “Nem todas as vitórias são medidas pelos resultados... algumas são medidas pelas atitudes”.

E continuou: “Obrigado ao capitão Husam Hassan, que provou que a Palestina ainda habita os corações dos honrados e que sua bandeira continuará hasteada nas mãos dos livres em todos os lugares”.

A seleção egípcia se prepara para enfrentar a Argentina na próxima terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.