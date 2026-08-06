A UEFA mantém o boicote anunciado a todas as competições da FIFA, apesar do pedido de desculpas do presidente da FIFA, Gianni Infantino. Em comunicado, a entidade europeia afirma que as condições estabelecidas anteriormente ainda não foram atendidas.

A UEFA exigia que o controverso plano de investimentos da FIFA fosse totalmente retirado. Além disso, a entidade queria garantias de que tentativas semelhantes de reformar os direitos comerciais em torno de grandes torneios fossem evitadas no futuro.

“As federações da UEFA foram muito claras sobre as condições relativas à não participação em competições da FIFA”, escreveu a entidade europeia. Segundo a UEFA, a entidade máxima do futebol mundial não atendeu isso de forma suficiente.

“Essas condições não foram atendidas”, prossegue o comunicado. “Além disso, a UEFA deixou muito claro no sábado que perdeu a confiança na presidência de Gianni Infantino. Essa posição permanece inalterada.”

O boicote vale para todas as Copas do Mundo masculina e feminina e também inclui a Copa do Mundo de Clubes. A decisão pode rapidamente ter grandes consequências, já que em 5 de setembro começa na Polônia a Copa do Mundo Feminina Sub-20, da qual também participam países europeus.

Infantino pediu desculpas na quarta-feira, durante uma reunião de emergência em Rabat, pela forma como tudo transcorreu. Os planos da FIFA, posteriormente retirados, de organizar de outra maneira os direitos comerciais em torno da Copa do Mundo, enfraqueceram seriamente sua posição mesmo assim.

Não foi só a UEFA que se voltou contra a proposta. A CONCACAF, entidade da América do Norte e Central, e a AFC, entidade asiática, também rejeitaram os planos da entidade máxima do futebol mundial.

Tanto a UEFA quanto a KNVB já falaram em quebra de confiança com o presidente da FIFA, de 56 anos. Sérvia, Suécia e País de Gales também retiraram seu apoio à possível reeleição de Infantino em 2027.