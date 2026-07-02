A UEFA descarta imediatamente a nova regra da Copa do Mundo

A UEFA decidiu não adotar a tão comentada regra da Copa do Mundo sobre cobrir a boca durante conversas em campo, segundo informa a BBC. A nova regra, introduzida neste verão pela FIFA, resultou em dois cartões vermelhos para jogadores durante a Copa do Mundo, mas não será aplicada na próxima temporada na Liga dos Campeões, na Liga Europa e na Liga Conferência.

A Copa do Mundo tem se caracterizado por um número notavelmente alto de cartões vermelhos. A regra sobre cobrir a boca já resultou em dois cartões vermelhos que chamaram a atenção. Miguel Almirón, pelo Paraguai, foi o primeiro jogador a ser expulso após cobrir a boca durante uma discussão com um adversário da Turquia. Mais tarde, o mesmo aconteceu com Piero Hincapié durante a derrota do Equador para o México.

O motivo para a nova diretriz da FIFA remonta a um incidente ocorrido em fevereiro. O atacante do Benfica, Gianluca Prestianni, conversava com o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, durante uma partida da Liga dos Campeões, enquanto mantinha a camisa na boca. Posteriormente, Prestianni foi acusado de comentários racistas, mas uma investigação da UEFA acabou resultando em uma suspensão de seis partidas por comentários homofóbicos.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, usou esse caso como motivo para tornar mais rigorosas as regras para a Copa do Mundo. A federação mundial de futebol esperava, com isso, criar um efeito dissuasivo e facilitar o combate a insultos velados ou comentários discriminatórios.

De acordo com a BBC, no entanto, a UEFA opta conscientemente por uma abordagem diferente. A federação europeia de futebol deixa a avaliação a cargo do árbitro, que deve determinar, caso a caso, se cobrir a boca pode ser considerado comportamento antidesportivo que justifique um cartão amarelo. Eventuais inquéritos disciplinares posteriores continuam sendo possíveis.

As críticas à regra da FIFA se concentram, entre outros aspectos, na falta de consistência. Por exemplo, Jude Bellingham não foi punido durante a partida da fase de grupos entre Inglaterra e Gana quando conversou com Jordan Ayew com a boca coberta.