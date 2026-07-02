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June 30, 2026, Peru: Piero Hincapie of Ecuador covers his mouth while arguing with Santiago Gimenez of Mexico during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 match between Mexico and Ecuador. Mexico hosted Ecuador at Mexico City Stadium on June 20, 2026 in Mexico City, Mexico Peru - ZUMAf196 20260630_zsp_f196_054Imago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

A UEFA descarta imediatamente a nova regra da Copa do Mundo

Copa do Mundo
Liga dos Campeões

A UEFA decidiu não adotar a tão comentada regra da Copa do Mundo sobre cobrir a boca durante conversas em campo, segundo informa a BBC. A nova regra, introduzida neste verão pela FIFA, resultou em dois cartões vermelhos para jogadores durante a Copa do Mundo, mas não será aplicada na próxima temporada na Liga dos Campeões, na Liga Europa e na Liga Conferência.

A Copa do Mundo tem se caracterizado por um número notavelmente alto de cartões vermelhos. A regra sobre cobrir a boca já resultou em dois cartões vermelhos que chamaram a atenção. Miguel Almirón, pelo Paraguai, foi o primeiro jogador a ser expulso após cobrir a boca durante uma discussão com um adversário da Turquia. Mais tarde, o mesmo aconteceu com Piero Hincapié durante a derrota do Equador para o México.

O motivo para a nova diretriz da FIFA remonta a um incidente ocorrido em fevereiro. O atacante do Benfica, Gianluca Prestianni, conversava com o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, durante uma partida da Liga dos Campeões, enquanto mantinha a camisa na boca. Posteriormente, Prestianni foi acusado de comentários racistas, mas uma investigação da UEFA acabou resultando em uma suspensão de seis partidas por comentários homofóbicos.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, usou esse caso como motivo para tornar mais rigorosas as regras para a Copa do Mundo. A federação mundial de futebol esperava, com isso, criar um efeito dissuasivo e facilitar o combate a insultos velados ou comentários discriminatórios.

De acordo com a BBC, no entanto, a UEFA opta conscientemente por uma abordagem diferente. A federação europeia de futebol deixa a avaliação a cargo do árbitro, que deve determinar, caso a caso, se cobrir a boca pode ser considerado comportamento antidesportivo que justifique um cartão amarelo. Eventuais inquéritos disciplinares posteriores continuam sendo possíveis.

As críticas à regra da FIFA se concentram, entre outros aspectos, na falta de consistência. Por exemplo, Jude Bellingham não foi punido durante a partida da fase de grupos entre Inglaterra e Gana quando conversou com Jordan Ayew com a boca coberta.

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