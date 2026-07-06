A UEFA critica duramente Gianni Infantino em comunicado contundente

A UEFA criticou duramente a FIFA. A federação europeia de futebol reagiu com incredulidade à decisão de anular o cartão vermelho de Folarin Balogun.

No domingo à noite, a FIFA anunciou repentinamente que Balogun, que recebeu um cartão vermelho na partida entre os Estados Unidos e a Bósnia-Herzegovina (2 a 0), não ficaria suspenso para as oitavas de final contra a Bélgica.

Segundo o jornalista Ben Jacobs e o The New York Times, essa decisão foi resultado de um telefonema do presidente Donald Trump ao presidente da FIFA, Gianni Infantino.

“A decisão de domingo de suspender, por um período experimental de um ano, a suspensão automática de um jogo após o cartão vermelho recebido pelo jogador Folarin Balogun ultrapassa todos os limites”, afirma a UEFA.

“O futebol, assim como qualquer outro esporte, baseia-se em regras, que constituem a base para uma competição justa, honesta e transparente. Às vezes, as regras estão abertas a interpretação. Neste caso, não.”

“Uma suspensão automática de, no mínimo, uma partida após um cartão vermelho não é uma competência discricionária e não requer decisão de uma instância competente. Trata-se de um princípio estabelecido nos regulamentos, ao qual não se podem abrir exceções, muito menos no meio de um torneio em que vários outros jogadores passaram pela mesma situação e cumpriram suas suspensões”, prossegue a UEFA.

“Quando a segurança das regras deixa de ser garantida por quem as fiscaliza, a integridade do jogo fica comprometida e a credibilidade de uma competição é prejudicada.”

“Além disso, tal decisão cria um precedente para o torneio em andamento, fazendo com que situações semelhantes tenham agora de ser tratadas da mesma forma, o que prejudica a competição”, prossegue a federação europeia.

“O futebol é o esporte mais amado do mundo porque é um esporte maravilhoso e porque é jogado em todos os lugares com as mesmas regras. Um torneio nunca é totalmente isolado e, quando se trata da Copa do Mundo, pode ter consequências positivas ou negativas para o esporte como um todo.”

“Manifestamos nossa incredulidade diante de uma decisão tão inédita, incompreensível e injusta.”











