A UEFA avança e quer destituir Infantino: entidade apresenta moção de desconfiança

A UEFA voltou a criticar duramente Gianni Infantino em um comunicado. A entidade europeia diz ter perdido "toda a confiança" no suíço. A UEFA acusa o presidente da FIFA de "quebrar promessas" e, segundo o The Times, vai apresentar uma moção de desconfiança.

Na semana passada, Infantino anunciou que a FIFA queria transferir os direitos comerciais da Copa do Mundo para uma nova empresa, a FIFA Forward Enterprise. Investidores externos poderiam então adquirir uma participação nessa companhia.

A entidade máxima do futebol mundial prometeu às suas 211 federações filiadas um repasse de 40 milhões de dólares caso aprovassem a proposta até 19 de setembro. Isso gerou reações furiosas, entre elas da UEFA e da KNVB. Diante disso, Infantino retirou o plano.

Isso, porém, não é suficiente para a UEFA, que no sábado divulgou um duro comunicado. "A UEFA acolhe a decisão da FIFA de retirar o plano de vender a empresas privadas parte de suas competições, incluindo a Copa do Mundo."

"A proposta foi rejeitada por unanimidade pelas federações nacionais da UEFA e por muitas outras federações e confederações de todos os tamanhos ao redor do mundo, que estão comprometidas com a proteção do futebol", prossegue a entidade.

"Não podemos seguir assim com planos secretos implementados em ritmo acelerado, idealizados por pessoas anônimas e cujo benefício para o esporte é duvidoso. Precisamos identificar os responsáveis e cobrá-los."

"É correto que a UEFA, nos próximos dias e semanas, junto de suas federações e em estreita cooperação com outras confederações, reflita sobre como isso pôde acontecer e elabore um plano para garantir que algo assim não volte a acontecer. Essa avaliação deve ser profunda e fundamental. Nenhuma opção deve ser descartada. A atual liderança da FIFA não perdeu apenas a confiança da UEFA, mas também a de muitos outros membros da família do futebol", segue a UEFA.

"Quando Gianni Infantino pediu, em 2016, a confiança e os votos das federações-membro da FIFA para ser eleito presidente, disse que seria transparente e que o dinheiro das federações nacionais e o dinheiro da FIFA devem servir para o desenvolvimento do futebol, e não para outra coisa."

"Ele não cumpriu nenhuma das duas promessas. O acordo vergonhoso, feito nos bastidores, que ele arquitetou e tentou empurrar adiante esteve longe de ser transparente", reage a UEFA com veemência ao plano controverso.

"A UEFA vai trabalhar imediatamente com parceiros e partes interessadas em todo o mundo e em todo o esporte para propor uma nova forma de distribuir recursos por meio do atual programa FIFA Forward."

"A retirada de seu plano é uma vitória para todo o esporte. Mas isso não pode ser o fim da história. A proposta foi retirada. A tarefa de restaurar a confiança na FIFA está apenas começando." Segundo o The Times, a UEFA vai apresentar uma moção de desconfiança contra Infantino.