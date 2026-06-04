A transferência milionária de Jan Paul van Hecke pode render uma quantia astronômica ao NAC Breda

Em Breda, acompanham-se com grande expectativa os desdobramentos da negociação envolvendo o jogador da seleção holandesa Jan Paul van Hecke. O zagueiro de 25 anos do Brighton & Hove Albion pode render novamente uma quantia considerável ao NAC.

Segundo o The Athletic, o Tottenham Hotspur fez uma oferta oficial por Van Hecke. O jogador, que já disputou 11 partidas pela seleção, poderá se reunir com o técnico Roberto De Zerbi no The Spurs.

O jornalista Joost Blaauwhof, que acompanha o NAC em nome da Voetbal International, destaca o interesse de Breda. “No NAC, Edgar Mol já pode tirar a calculadora da gaveta da mesa, pois Van Hecke vai render uma quantia astronômica.”

“Há rumores vindos da Inglaterra de que o Spurs ofereceu cerca de 40 milhões de libras. Esse valor ainda vai subir. O NAC fica com 7,5%”, escreveu Blaauwhof na quinta-feira no X.

Se essa informação estiver correta, o NAC poderá ficar com pelo menos 3,5 milhões de euros com a transferência de Van Hecke para o Tottenham.

Em 2020, o jogador destro já rendeu 2 milhões de euros ao NAC com sua transferência para o Brighton. Depois de passar pelo sc Heerenveen e pelo Blackburn Rovers, Van Hecke se tornou uma peça valiosa na Premier League.

Até o momento, ele soma 131 partidas oficiais pelo Brighton. Van Hecke tem contrato de apenas mais um ano com o clube da grande cidade litorânea na costa sul da Inglaterra.