"A transferência de Nathan Aké para o PSV está praticamente fechada. Ele vai jogar pelo PSV"

Nathan Aké está muito perto de uma transferência para o PSV, como Willy van der Kerkhof garante no podcast “Willy & René” da Omroep Brabant.

O ícone do PSV dá a notícia em seu próprio podcast. “Aké está praticamente garantido como jogador do PSV. Caso vocês ainda não saibam. Ele vai jogar pelo PSV.”

“Acredito piamente nisso. E isso é uma ótima notícia para o PSV”, continua ele. “Além disso, eles ainda estão negociando com vários jogadores muito bons.”

Há quatro dias, Fabrizio Romano também informou que Aké provavelmente deixará o Manchester City após esta temporada. Ele escreveu que clubes italianos estão de olho nele.

Aké joga no Manchester City desde 2020, clube que o contratou na época por 45 milhões de euros do Bournemouth. Seu contrato termina em meados de 2027, o que significa que o PSV terá que pagar uma indenização.

De acordo com o Transfermarkt, o jogador canhoto de 31 anos está avaliado em 15 milhões de euros. Aké tem 58 partidas pela seleção holandesa em seu currículo.