A trajetória de Messi e Mbappé se repete... Uma ironia histórica aproxima Ronaldo do sonho da Copa do Mundo

A vitória da seleção portuguesa sobre a Croácia por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 trouxe à tona uma curiosidade histórica notável que pode realizar o sonho tão esperado do “Brasil da Europa”.

Ronaldo conseguiu marcar o primeiro gol da Portugal, elevando sua contagem para 3 gols nesta edição e 11 no total em toda a sua trajetória na Copa do Mundo.

Ao mencionar o confronto com a Croácia, é preciso falar de uma ironia histórica que pode dar a Ronaldo e seus companheiros o título tão esperado, já que o adversário foi finalista nas duas últimas edições da competição.

Na edição de 2018, a seleção francesa venceu a Croácia por 4 a 2 na final, conquistando o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história.

Quatro anos depois, o cenário se repetiu de forma diferente, quando a seleção argentina goleou a croata por 3 a 0 nas semifinais da edição de 2022, antes de Lionel Messi e seus companheiros conquistarem o título mundial após a vitória sobre a França na final.

Leia também... Amigo de Ronaldo lança ataque feroz contra as estrelas de Portugal por causa de Messi!

Hoje, a Portugal se juntou a essa lista depois de eliminar a Croácia nas oitavas de final da edição de 2026, o que abriu espaço para que os torcedores comentassem sobre uma coincidência que pode se repetir pela terceira vez consecutiva.

Embora isso não passe de uma coincidência estatística, muitos torcedores portugueses veem nisso um sinal positivo, especialmente porque a seleção conta com um elenco de estrelas de destaque liderado por Cristiano Ronaldo e com a grande ambição de continuar a jornada rumo ao primeiro título da história do “Brasil da Europa”.

No entanto, no fim das contas, os números e as coincidências continuam sendo meros indicadores, enquanto a conquista do título dependerá do que a Portugal apresentar em campo nas próximas fases, e não do que aconteceu nas edições anteriores.