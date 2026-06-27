A torcida do México surpreende o Marrocos a favor da Holanda

O holandês Dennis T. Kloose, diretor esportivo do Monterrey, do México, aguarda a chegada da seleção de seu país para disputar a partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra o Marrocos.

A partida entre Holanda e Marrocos será disputada na madrugada da próxima terça-feira, no estádio de Monterrey.

“O Monterrey fica a uma certa altitude acima do nível do mar, mas não a um nível tão elevado a ponto de os jogadores sofrerem com isso”, disse Ti Kluysse em declarações publicadas pelo jornal holandês Algemeen Dagblad.

Ele acrescentou: “O que realmente vai afetá-los é o calor. O clima aqui é quente o ano todo. E eu sempre digo, brincando, que o calor dura 13 meses em cada 12”.

Ele explicou: “O México é um país que adora futebol. Quando a seleção mexicana joga, a vida praticamente para. Por isso, a partida entre Holanda e Marrocos será alvo de grande atenção”.

Sobre qual seleção receberá o apoio da torcida mexicana, ele respondeu: “A Holanda sempre teve uma imagem excelente como nação do futebol, e a seleção laranja é muito popular aqui”.

T. Kluys considera que as condições climáticas serão difíceis para a seleção holandesa, mas acredita, por outro lado, que os “Moinhos” receberão o apoio e a simpatia de grande parte da torcida mexicana durante o aguardado confronto contra o Marrocos.