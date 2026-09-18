A tesouraria do Barcelona sofre apesar das receitas recordes

A temporada 2025-2026 apresenta um cenário completamente diferente daquele vivido pelo Barcelona nos últimos anos.

O jornal Sport noticiou que o retorno gradual ao estádio Spotify Camp Nou, a evolução das receitas comerciais e a recuperação da atividade operacional habitual permitiram ao clube ultrapassar a barreira de um bilhão de euros em receitas operacionais pela primeira vez. Mais precisamente, as receitas do Barcelona alcançaram 1,060 bilhão de euros, um aumento de 66 milhões de euros em comparação com a temporada anterior.

E não se trata apenas do volume de receitas, mas também da sua composição, que mudou. O estádio recuperou sua importância após duas temporadas de exploração limitada, enquanto as receitas de patrocínio chegaram a 265 milhões de euros e as receitas com vendas de produtos e marketing atingiram 208 milhões de euros, ambas representando o maior nível na história do clube.

As receitas geradas pelo estádio também subiram cerca de 50 milhões de euros em comparação com a temporada anterior, enquanto os direitos de transmissão televisiva mantiveram níveis altos e estáveis. Mas é aqui que aparece o outro lado da equação, pois obter receitas maiores não significa necessariamente obter lucros maiores: as despesas operacionais chegaram a 1,022 bilhão de euros.

O resultado é que, apesar de as receitas ordinárias terem ultrapassado a barreira de um bilhão de euros pela primeira vez, a margem restante após arcar com os custos da estrutura do clube ainda é limitada. Além das despesas operacionais, é preciso contabilizar o resultado financeiro, que registrou um déficit de 37 milhões de euros na temporada 2025-2026, entre o clube e o projeto Espai Barça.

O resultado operacional ordinário ficou próximo do equilíbrio e, após a contabilização dos itens extraordinários e dos impostos, a temporada terminou com uma perda líquida de 18 milhões de euros. Essa diferença entre as receitas, o resultado financeiro e a liquidez de caixa é, provavelmente, a melhor maneira de entender a situação atual do Barcelona.

Durante a temporada 2025-2026, as atividades operacionais, ou seja, a atividade habitual do clube, consumiram 74 milhões de euros de liquidez de caixa, enquanto os investimentos do clube drenaram outros 372 milhões de euros.

O Sport ressaltou que o Barcelona voltou a ter uma base de receitas superior a um bilhão de euros, com crescimento em atividades recorrentes como patrocínio, vendas de produtos e exploração do estádio. Mas a parte mais difícil continua de pé: transformar esse volume de atividade em geração de liquidez suficiente após o pagamento de salários, custos de estrutura, juros, investimentos e serviço da dívida.

Em 30 de junho passado, o Barcelona tinha cerca de 910 milhões de euros de dívida financeira total. E, após descontar a liquidez disponível dessa dívida, a dívida líquida chegou a 607 milhões de euros, contra 469 milhões de euros no ano anterior.

Por isso, as contas da temporada 2025-2026 podem ser lidas como uma temporada de transição, pois o problema de receitas que afligia o Barcelona começou a recuar gradualmente. O desafio agora consiste em transformar a recuperação da atividade econômica em redução da dívida e geração de liquidez, algo que precisará de tempo.

O Barcelona entra em uma fase delicada, na qual as receitas devem começar a se converter em liquidez de caixa. O projeto Espai Barça será uma parte essencial dessa transformação, mas também carrega uma grande parte dos riscos: ainda há financiamento a ser garantido, a dívida continuará a afetar a capacidade do clube de gerar liquidez e qualquer desvio nas receitas, nos custos ou no cronograma pode reduzir a margem de erro.

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