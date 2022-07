Até o momento, a Apple, produtora da série, não confirmou se a atração será renovada para sua quarta temporada

Uma das séries melhores avaliadas do momento, Ted Lasso, vencedora do prêmio de Melhor Comédia no Emmy 2021, já está sendo gravada para sua terceira temporada.

A comédia, produzida pela AppleTV+, traz Jason Sudeikis, interpretando Ted Lasso, ex-técnico de futebol americano universitário que assume um time da Premier League, o fictício AFC Richmond, e tem que lidar com todos os desafios de treinar uma equipe do mais alto escalão do futebol inglês.

Ted Lasso foi muito bem recebida pela crítica, tendo sido indicada em 20 categorias do Emmy 2021, além de acumular 95% de aprovação no Rotting Tomatoes e uma nota 8,8 no IMDb.

Porém, depois do sucesso da segunda temporada, lançada em 8 de outubro de 2021, muitos fãs das série começaram a questionar quanto ao futuro da produção que, até o momento, só está confirmada para a terceira temporada.

A terceira temporada de Ted Lasso vai ser a última da série?

Até o momento, a Apple TV+, produtora da série, não confirmou se a terceira temporada da série, que não tem data prevista para lançamento, será a última. A Apple anunciou somente que a produção e as filmagens da terceira temporada tinha começado em 7 de março de 2022.

No entanto, e depois de muita especulação, os produtores da série e até os atores falaram em tom de despedida quanto ao roteiro da terceira temporada.

O produtor da série, Bill Lawrence, disse para o The Hollywood Reporter que adoraria continuar produzindo a série, mas tudo já está roterizado: “O legal é que, quando começamos Ted Lasso, nós planejamos o começo, o meio e o fim, então acredito que o programa irá terminar independente se acharem uma nova maneira de continuar”, afirmou.

Além disso, o autor Brett Goldstein, que interpreta o personagem Roy Kent, também afirmou que a terceira temporada deve ser a última.

"Estamos escrevendo com esse pensamento (de ser a última temporada). Foi planejado para só ter três (temporadas) mesmo."

Onde assistir a Ted Lasso?

As duas temporadas de Ted Lasso estão disponível para os assinantes do streaming da Apple TV+, cuja assinatura custa a partir de R$ 9,90 por mês, e pode ser acessada via mobile, desktop e em smarTV.

Clique AQUI para assistir a série no site oficial da plataforma - apenas para assinantes.