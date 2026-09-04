A tecnologia de vídeo anulou um belíssimo gol marcado pelo reserva Carlos Espí para o Real Madrid, aos 87 minutos da partida do time merengue contra o anfitrião Real Betis, no estádio La Cartuja, na noite desta sexta-feira, pela quarta rodada de LaLiga.

Espí havia entrado como substituto de seu companheiro Federico Valverde, aos 82 minutos. E não se passaram 5 minutos até que ele marcasse um gol especial de bicicleta, após um cruzamento de seu companheiro Vinícius Júnior.

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Mas a alegria do jovem atacante não durou muito, pois a tecnologia de vídeo interveio para revelar a existência de um impedimento no início do ataque do Real, o que levou à anulação do gol, com o qual os visitantes achavam ter conquistado o empate (1 a 1).

O Betis havia aberto o placar sobre o time merengue (1 a 0) aos 81 minutos, com Troy Parrott, um gol que veio contra o andamento da partida, na qual o time merengue dominou a maior parte do tempo.

O Real fracassou em arrancar o empate diante do anfitrião andaluz, mesmo depois de conseguir um pênalti nos minutos finais, já que o astro francês Kylian Mbappé falhou ao mandá-la para as redes, e a partida terminou com a vitória do Real Betis (1 a 0).

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