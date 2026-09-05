A tecnologia da La Liga encerra a polêmica sobre o gol anulado do Real Madrid

Os minutos finais da partida entre Real Betis e Real Madrid tiveram grande emoção, depois que a nova tecnologia da bola do Campeonato Espanhol anulou um belo gol marcado por Carlos Espí, no confronto que terminou com a vitória do Real Betis por 1 a 0 no estádio La Cartuja, em meio à polêmica gerada por dois lances nos momentos finais da partida.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o primeiro lance veio de um belo gol marcado por Carlos Espí com uma bicicleta, momentos depois de sua entrada em campo aos 87 minutos, e o gol significava, naquele momento, o empate entre as equipes por 1 a 1.

O árbitro Hernández Hernández interrompeu a retomada do jogo, apesar de a bola estar no meio-campo, depois de receber um aviso da sala do árbitro assistente de vídeo, comandada por Javier Iglesias Villanueva, para revisar o lance.

A revisão revelou a existência de uma posição de impedimento no início da jogada da qual participou o atacante do Real Madrid, o que levou à anulação do gol.

O experiente árbitro da região da Galícia baseou sua decisão, a partir da sala da tecnologia do árbitro de vídeo, em uma das principais novidades da primeira divisão espanhola nesta temporada, que é o chip localizado dentro da bola, conhecido como "bola sensorizada", que permite identificar posições de impedimento com precisão muito maior do que a forma em que se baseava a tecnologia de impedimento semiautomático até agora.

Esse sistema está conectado à sala da tecnologia do árbitro de vídeo e determina o momento exato em que ocorre o impedimento com diferença de milímetros, pois define o ponto exato de contato que antecede a possível ocorrência de uma posição de impedimento.

Essa tecnologia permitiu a anulação do gol do Real Madrid e também interveio durante o primeiro tempo, em um escanteio nos momentos finais da primeira etapa.

O árbitro Alejandro Hernández Hernández assinalou um escanteio inicialmente, depois de acreditar que o goleiro do Real Betis havia impedido que a finalização de Huijsen chegasse ao gol.

A tecnologia mostrou, ao lado das imagens, que a bola havia batido no travessão, e por fim foi assinalado tiro de meta a favor do Real Betis.

Isso ocorreu graças ao sensor que confirma de forma imediata se houve ou não contato com a bola.



Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

