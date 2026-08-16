A surpreendente reviravolta veio de Cancelo: Barcelona diante de um desdobramento inesperado

O Barcelona recebeu um forte impulso em seus esforços para trazer de volta o português João Cancelo às suas fileiras, depois que o experiente lateral conseguiu encerrar seu vínculo com o clube saudita Al-Hilal, tornando-se jogador livre e abrindo caminho para seu retorno ao clube catalão com um contrato definitivo.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" noticiou que Cancelo, de 32 anos, resolveu sua situação com o Al-Hilal depois de restar apenas uma temporada em seu contrato, e é esperado que chegue ao Barcelona na próxima terça-feira para concluir os trâmites de sua transferência e assinar seu novo contrato.

O Barcelona desejava manter os serviços do jogador após as atuações que apresentou desde que se juntou à equipe, já que seu desempenho pela ala esquerda conseguiu convencer o técnico alemão Hansi Flick, que pediu a permanência do jogador no elenco, fazendo de Cancelo uma das opções importantes em seus planos para a nova temporada.

A negociação parecia inicialmente indicar um custo financeiro para os cofres do Barcelona, depois que o Al-Hilal fixou o valor do jogador em cerca de 10 milhões de euros no início da janela de transferências, mas os últimos acontecimentos mudaram completamente o rumo das negociações.

O desejo de Cancelo de deixar o clube saudita, somado ao grande número de jogadores estrangeiros no elenco do Al-Hilal e à tensão em seu relacionamento com o técnico italiano Simone Inzaghi, contribuiu para que se chegasse à rescisão do contrato, tornando o jogador disponível para uma transferência sem custos, o que dá ao Barcelona a chance de concretizar a negociação com o menor custo possível, além de permitir ao lateral português melhorar as condições de seu contrato e seu salário com o clube catalão.

O Barcelona planeja, segundo os relatos, oferecer a Cancelo um contrato de duas temporadas, num movimento que reflete a confiança do clube em sua capacidade de proporcionar o reforço necessário, apesar de ter chegado aos 32 anos.

Esta será a terceira vez que Cancelo vestirá a camisa do Barcelona, depois de ter jogado com a equipe por empréstimo durante a temporada 2023-2024, e depois retornado às suas fileiras na segunda metade da temporada 2025-2026, antes que os últimos acontecimentos abrissem a porta para sua permanência definitiva.

Cancelo tem uma relação especial com o Barcelona, e não escondeu em diversas ocasiões sua admiração pelo clube catalão, seja por meio de suas declarações ou de suas publicações nas redes sociais, aproximando-se agora de realizar seu desejo de se estabelecer no estádio "Camp Nou" com um contrato definitivo, depois que suas duas experiências anteriores se limitaram a empréstimos.