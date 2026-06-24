A Suíça tira o Canadá da liderança do Grupo B

A Suíça é a vencedora do Grupo B da Copa do Mundo. Graças a um segundo tempo forte, o país anfitrião, o Canadá, foi derrotado por 2 a 1 em Vancouver. A Suíça enfrentará nas oitavas de final o terceiro colocado de um dos Grupos E, F, G, I ou J. O Canadá enfrentará o segundo colocado do Grupo A, que atualmente é a Coreia do Sul.

Breel Embolo apareceu logo cedo diante do goleiro canadense Maxime Crépeau, mas falhou na finalização. Do outro lado, Cyle Larin, que havia avançado, não conseguiu passar por Gregor Kobel. O ex-jogador do Feyenoord estava em posição de impedimento, portanto, um eventual gol seria anulado de qualquer maneira.

Pouco depois, Embolo desperdiçou mais uma boa oportunidade. A Suíça parecia ter vantagem na fase inicial em Vancouver, com o Canadá se defendendo em bloco e à espreita dos espaços atrás da defesa suíça. Houve uma confusão quando Granit Xhaka tentou cobrar rapidamente uma falta e, ao fazê-lo, acertou em cheio em Larin, que estava na frente da bola. Ambos os jogadores receberam um cartão amarelo.

A Suíça, apesar da superioridade na posse de bola, não conseguiu criar grandes chances. O Canadá, com o ativo Larin, parecia mais satisfeito com o empate e com a manutenção da liderança no Grupo B. Sem gols na metade da última partida da fase de grupos.

A seleção suíça voltou forte do vestiário e assumiu a liderança 41 segundos após o reinício. Após um ataque rápido, Rubén Vargas marcou com precisão na segunda trave. Um choque para os jogadores e torcedores do Canadá. A primeira colocação já não estava mais nas mãos da equipe de Jesse Marsch.

A situação piorou ainda mais para o Canadá quando a Suíça ampliou a vantagem para 2 a 0 em um contra-ataque. Embolo serviu uma bola perfeita para Johan Manzambi, que marcou seu terceiro gol na Copa do Mundo. A esperança canadense renasceu quando o recém-entrado Promise David marcou o 2 a 1 logo após o intervalo para hidratação. A boa jogada preparatória foi de Nathan-Dylan Saliba.