A Suíça não teve praticamente nenhuma dificuldade contra a Argélia e se classifica para as oitavas de final

A Suíça se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo ao derrotar a Argélia. A equipe do técnico Murat Yakin venceu por 2 a 0, graças aos gols de Breel Embolo e Dan Ndoye, e enfrentará a Colômbia ou Gana na próxima fase, em Vancouver.

A Argélia se saiu bem taticamente na fase inicial contra a Suíça, que era vista como ligeira favorita antes da partida. Apesar disso, não conseguiu impedir que o país alpino abrisse o placar aos dez minutos.

Johan Manzambi, o grande destaque dos suíços que parece estar de saída para a Premier League, driblou o adversário e cruzou na hora certa. Seu cruzamento rasteiro foi perfeito para Embolo, que empurrou a bola para o gol de perto: 1 a 0.

Assim, a Suíça conseguiu logo no início o que queria, enquanto a Argélia ficou por muito tempo na defensiva. A equipe de Vladimir Petkovic permaneceu impotente no ataque por um longo período. Somente pouco antes do intervalo a Argélia criou algumas jogadas perigosas, mas os chutes de Farès Chaïbi e Ibrahim Maza não renderam nada.

Menos de um minuto após o reinício, a Suíça desferiu um golpe devastador na Argélia. Os argelinos perderam a posse de bola duas vezes sem necessidade para um suíço e, na segunda vez, o erro foi fatal. Ndoye teve espaço para chutar e colocou a bola com precisão no canto oposto: 2 a 0.

Com isso, grande parte da tensão do jogo desapareceu imediatamente. A Argélia, com exceção de um chute fraco de Riyad Mahrez, permaneceu por muito tempo impotente no ataque contra a sólida defesa suíça. Mesmo a entrada de Anis Hadj Moussa, do Feyenoord, pouco mudou para a Argélia.

Na fase final, os suíços, que dominavam a partida, desperdiçaram várias chances claras. Fabian Rieder, em especial, ainda deve acordar assustado algumas vezes ao se lembrar daquela oportunidade. O jogador do FC Augsburg, que entrou como reserva, acertou a bola com o calcanhar diante do gol vazio, permitindo que Luca Zidane ainda conseguisse fazer a defesa.