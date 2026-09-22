O Real Madrid, comandado por José Mourinho, ainda segue em busca de si mesmo e, com a aproximação do fim do primeiro quarto da temporada, o time merengue repete os mesmos erros das duas últimas campanhas.

Em uma análise contundente nas ondas da rádio "Cadena SER", o ídolo do Real Álvaro Benito apontou a única solução possível para salvar o projeto do português, afirmando que o Merengue está diante de uma encruzilhada e precisa escolher apenas um estilo para sobreviver.

Dois estilos e apenas um vencedor

Benito afirmou no famoso programa "El Larguero": "Neste ano, os problemas das temporadas anteriores voltam a aparecer. Se você fizer uma análise profunda da qualidade dos jogadores na escalação titular suposta do Real Madrid, mesmo com a presença de Bernardo Silva no lugar de Tchouaméni ou Valverde, vai descobrir que existem duas abordagens completamente diferentes para controlar a partida".

O especialista espanhol explicou que o Real Madrid pode controlar as partidas de duas maneiras opostas:

A primeira é o controle por meio da posse de bola prolongada, reduzindo a perda da bola e forçando o adversário a defender perto de sua própria meta, sendo essa a forma teoricamente mais clara.

Já a segunda é o controle por meio da reação: "Jogar em regiões avançadas do campo, e não recuadas, reduzindo os espaços, recuperando a bola constantemente e travando de forma significativa o avanço do adversário".

A única solução: aproveitar os mísseis humanos

Para Benito, a solução não exige muita reflexão diante dos nomes que o Real possui atualmente.

Ele acrescentou: "Com esses jogadores velozes, como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Yan Diomande, você pode causar um grande dano ao adversário, por isso acredito que você deve escolher esse caminho".

E prosseguiu: "Ele pode tentar controlar por meio da posse de bola, mas isso será muito complicado devido às características de seus jogadores, pois quase todos os melhores gostam de correr. Esse tipo de jogador prefere jogar em partidas movimentadas e em um ambiente cheio de desafios, e acredito que Mourinho é ideal para esse estilo".

Benito elogiou o treinador português, dizendo: "Acredito que Mourinho é um treinador excelente, tornou-se um símbolo mundial e um dos melhores técnicos das últimas três décadas, justamente graças às suas equipes coesas e extremamente ofensivas que defendem com maestria, recuperam a bola e lançam ataques verticais".

A posse de bola é impossível com este elenco

Apesar de Mourinho ter admitido em suas coletivas de imprensa o desejo de ter a posse de bola por períodos, Benito considera isso impossível.

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Ele encerrou sua fala: "Ouvi Mourinho dizer que quer períodos de posse de bola, mas vejo isso como algo muito difícil. Mesmo com a presença de Bernardo e Arda Güler juntos contra equipes de alto nível, será muito difícil para o Real Madrid controlar as partidas como faz o Barcelona, porque, simplesmente, ele não tem um time construído com base na posse de bola".