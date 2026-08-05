A sexta contratação: Diriyah acerta com o carrasco de Cristiano Ronaldo

O clube saudita Al-Diriyah anunciou a contratação do algoz do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, em sua sexta contratação durante a atual janela de transferências de verão.

O Al-Diriyah, recém-promovido à Roshn Saudi League, publicou um tweet, através de sua conta oficial na rede social "X", por meio do qual anunciou a contratação de Chancel Mbemba, zagueiro e capitão da seleção da República Democrática do Congo.

Mbemba se juntará ao clube saudita em uma transferência a custo zero, após o término de seu contrato com o Lille ao final da temporada passada, isso depois de uma única temporada que passou com a equipe.

O jogador de 32 anos possui uma trajetória repleta de conquistas, na qual defendeu o Anderlecht entre os anos de 2013 e 2015, antes de se transferir para o Newcastle United, com o qual permaneceu até se juntar ao Porto em 2018, e de lá ao Olympique de Marseille em 2022.

Já a trajetória mais marcante foi em nível internacional com a seleção da República Democrática do Congo, onde iniciou sua carreira desde o ano de 2012, e disputou com ela 111 partidas, nas quais conseguiu marcar 7 gols.

O momento mais marcante dessa trajetória veio no mês de junho passado, quando disputou com a seleção africana a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, pela primeira vez na história, antes de conduzi-la à classificação para os 16 avos de final.

Mbemba conseguiu, na fase de grupos, anular por completo o astro português Cristiano Ronaldo, na partida da primeira rodada, que terminou com o empate positivo por 1 a 1, sem que o "míssil da Madeira" conseguisse marcar.

O jogador congolês também apresentou atuações fortes durante o confronto contra a seleção da Inglaterra nos 16 avos de final, chegando a dar a assistência para o gol que abriu o placar, antes de a partida terminar com a derrota por 1 a 2.

Vale lembrar que Mbemba é a sexta contratação do Al-Diriyah durante a atual janela de transferências de verão, depois do bósnio Nikola Vasilj, Kacem Lajami, Hattan Bahebri, Saad Al-Rubaie e Amine Al-Bukhari.

O Al-Diriyah busca formar uma equipe forte, capaz de competir e permanecer na Roshn Saudi League na próxima temporada, especialmente por ser a primeira temporada na história em que o clube da capital participa da competição.