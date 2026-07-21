A sétima vítima... o Al-Hilal anuncia a saída de mais um jogador

O Al-Hilal anunciou a saída de mais um jogador das suas fileiras durante o próximo período de transferências de verão, tornando-se a sétima baixa neste mercado.
O Al-Hilal publicou um comunicado no seu site oficial, através do qual anunciou a sua concordância com a transferência do seu jogador Abdulkarim Darsi para a equipa do Abha por empréstimo até ao final da próxima temporada.
A saída de Darsi acontece após uma única temporada desde a sua contratação, durante o passado período de transferências de verão, numa transferência a custo zero, após o final do seu contrato com o seu anterior clube, o Al-Ahli, no final da temporada retrasada.
Darsi tornou-se o sétimo jogador de quem o Al-Hilal prescinde na nova temporada, seja devido ao fim dos contratos ou à saída para outros clubes.
O treinador italiano Simone Inzaghi tinha afastado o guarda-redes Ahmed Abu Rasin, o defesa Ali Al-Bulaihi e o avançado Abdullah Radif do estágio da equipa na Áustria.
Por outro lado, o defesa espanhol Pablo Marí saiu após o final do seu contrato, e Mohammed Al-Qahtani rumou ao Al-Qadsiah, além do avançado brasileiro Marcos Leonardo, que se transferiu para o Ajax de Amesterdão.
Recorde-se que Darsi participou em 28 jogos com o Al-Hilal durante a última temporada, num total de 510 minutos, ao longo dos quais não conseguiu marcar nem assistir qualquer golo.