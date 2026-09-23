O Real Madrid volta da pausa para as datas Fifa com duas partidas consecutivas em seus domínios, no Santiago Bernabéu, e o objetivo do técnico do clube merengue, José Mourinho, será chegar ao Clásico diante do Barcelona sem perder mais nenhum ponto.

Após o fim da pausa para as datas Fifa, o Real Madrid disputa dois confrontos em seu estádio pela LaLiga contra Villarreal e Sevilla, antes de enfrentar o Clásico no estádio Camp Nou, no próximo dia 25 de outubro.

O Real Madrid ocupa a quarta posição na tabela de classificação da LaLiga, com 15 pontos, a 6 pontos do líder Barcelona, que fez pontuação máxima nas primeiras 7 rodadas.

O estádio Santiago Bernabéu foi uma fortaleza inexpugnável em muitas partidas da temporada passada, tendo o Real Madrid vencido 84% de seus jogos em casa no campeonato, ou seja, 16 partidas de um total de 19.

E embora a temporada atual ainda esteja no começo, os comandados de Mourinho já iniciaram esta temporada estabelecendo as bases necessárias para transformar o estádio Santiago Bernabéu em um centro de conquista de pontos, tendo conquistado, até o momento, 3 vitórias consecutivas (4 a 1 sobre a Real Sociedad, 4 a 0 sobre o Málaga e 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano).

Além disso, o Real Madrid apresentou um futebol brilhante em alguns momentos dessas partidas, mas a força mais marcante não esteve em seu estilo de jogo, e sim em sua capacidade de finalização: 12 gols marcados em casa contra apenas seis fora, o que respalda essa afirmação, segundo noticiou o jornal "As".

No que diz respeito aos gols sofridos, o goleiro belga Thibaut Courtois se destaca em casa, tendo sofrido apenas dois gols, ao passo que, fora de casa, esse número triplica e chega a seis gols, e uma das principais razões para isso é o número de finalizações concedidas ao adversário.

A comparação em termos de total de finalizações é muito próxima: 42 finalizações em casa (14 finalizações por partida) e 47 finalizações fora (11,7 finalizações por partida); no entanto, a diferença está nas finalizações no gol: 11 finalizações no estádio Santiago Bernabéu (3,7 finalizações por partida) e 20 finalizações fora de casa (5 finalizações por partida), o que mostra que o Real Madrid sofre um número muito maior de gols fora de casa.

E se observarmos o total de finalizações por partida, notamos que a diferença não é tão evidente (21 finalizações em casa contra 17,2 finalizações fora), mas o que chama a atenção é a eficácia dessas finalizações: no estádio Santiago Bernabéu, a média de finalizações no gol é de 10 finalizações, enquanto esse número cai para 5,7 finalizações fora de casa.

É exatamente isso que Mourinho espera explorar nas duas próximas partidas contra Villarreal e Sevilla, e o técnico do Real Madrid tem como meta chegar ao Clásico com um retrospecto perfeito em casa, o que lhe permitiria enfrentar um Barcelona que receberá o Getafe e visitará o estádio La Cartuja diante do Real Betis, estádio no qual o Real Madrid desperdiçou três dos seis pontos que o separam de seu principal rival.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora



