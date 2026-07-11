A seleção juvenil da Espanha é campeã da Europa ao derrotar a Alemanha

A seleção espanhola sub-19 reconquistou o título do Campeonato Europeu após derrotar a Alemanha por 2 a 0 na final.

O clássico confronto marcou o domínio da “La Roja”, comandada pelo técnico Paco Gayardo, com Hugo López, atacante do Villarreal, abrindo o placar logo antes do fim do primeiro tempo, aproveitando o rebote na trave, antes que Mario Rivas, jogador do Real Madrid, selasse a vitória com uma cabeçada forte em uma cobrança de falta executada por seu companheiro Yáñez no início do segundo tempo.

A Espanha dominou o primeiro tempo graças à excelente atuação de Xavi Espart, o melhor jogador do torneio e ex-jogador da La Masia, ao lado de Thiago Pitarch e Kim Junent, enquanto a Alemanha apostou em uma defesa compacta e contra-ataques por meio de seu artilheiro Otto Stang, atacante do Hamburgo, cujas tentativas foram contidas com firmeza pela dupla defensiva Quenca e Rivas.

O segundo tempo testemunhou uma pressão alemã crescente após o segundo gol, quando Fields, a promessa do Hoffenheim, quase diminuiu a diferença com um chute cruzado que o goleiro Mano González defendeu com maestria na linha do gol, antes de frustrar as tentativas de Kolbrith nos minutos finais, mantendo o gol invicto e levando sua equipe à conquista do título.

Essa conquista é uma continuação dos sucessos das seleções espanholas em diversas categorias de idade, com a seleção principal buscando conquistar a segunda estrela, enquanto a seleção sub-19 dá continuidade à sua trajetória de excelência após seguir os passos da equipe de David Aznar ao derrotar a Alemanha.