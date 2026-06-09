A seleção holandesa de futebol conta com um chef de cozinha próprio

Crysencio Summerville estabelece padrões muito elevados, como fica claro em uma entrevista detalhada concedida àrevista Voetbal International. O ponta, que está se preparando com a seleção holandesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, revela que há algum tempo contratou um chef de cozinha.

Summerville dá uma risada quando questionado sobre o chamado “Team Summerville”. “Ha, Team Summerville, que termo legal, vou ficar com esse. De fato, trabalho com especialistas em diversas áreas”, reconhece o veloz ponta da seleção holandesa na entrevista.

O atacante do West Ham United, que sofreu rebaixamento, segue falando abertamente: “Tenho meu próprio fisioterapeuta, assessores de negócios, uma equipe de mídia, um chef de cozinha. Todas essas pessoas garantem que eu possa me concentrar totalmente no futebol e estar na melhor forma possível.”

Summerville não acha nada estranho ter um especialista contratado para cuidar de sua alimentação. “A alimentação é extremamente importante para um atleta de ponta. Quando fui jogar no West Ham, contratei-o. Três dias por semana, ele está na cozinha da nossa casa. O chef prepara, por exemplo, refeições de recuperação e shakes para mim após os jogos.”

Segundo Summerville, o cardápio é totalmente adaptado às necessidades do seu corpo em cada momento da semana. “Quero aproveitar tudo o que possa me ajudar a me tornar um jogador cada vez melhor”, afirma o combativo e muito ambicioso jogador da seleção holandesa.

“Na minha época no Leeds United, também tinha alguém na minha equipe com quem analisava as imagens dos jogos. No West Ham United, fazia isso com especialistas do clube. Assim, estou trabalhando no meu desenvolvimento em todas as áreas”, afirma o atacante holandês que joga na Inglaterra.

A expectativa é que Summerville seja titular no domingo contra o Japão, o primeiro adversário na fase de grupos da Copa do Mundo. O técnico Ronald Koeman lhe deu uma vaga no time titular e demonstrou confiança nele nos amistosos contra a Argélia e o Uzbequistão.