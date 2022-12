A seleção da Espanha já ganhou Copa do Mundo? Quantos títulos ela tem?

Em toda a história do Mundial, seleção espanhola chegou apenas uma vez na decisão do torneio

Depois de se classificar para sua 16ª edição da Copa do Mundo, a Espanha foi eliminada por Marrocos nas oitavas de final dessa edição do torneio. Poderosa no continente europeu, em toda sua história, só chegou entre as quatro melhores apenas duas vezes.

Na atual edição da competição, existia uma grande expectativa no time comandado pelo técnico Luis Enrique, principalmente pelos jovens talentos convocados para o Mundial. Porém, a equipe ficou pelo caminho nas oitavas de final após ser derrotada nos pênaltis.

Até 2010, o melhor desempenho da seleção europeia se deu na edição de 1950 do Mundial. Na ocasião, a equipe foi eliminada na semifinal e ficou com o 4º lugar do torneio após somar apenas um ponto no quadrangular final.

A melhor campanha da Espanha na história da Copa do Mundo, então, foi em 2010, quando a equipe se classificou para a final do torneio, que aconteceu na África do Sul, para encarar a Holanda.

Naquele duelo, no Estádio FNB, em Joanesburgo, as equipes empataram sem gols durante o tempo normal. Na prorrogação, o meio-campista Andrés Iniesta estava pronto para marcar o gol que coroou o único título da Espanha na história do Mundial.

Na fase de grupos, na chave H, a seleção espanhola se classificou em primeiro lugar, com seis pontos, tendo duas vitórias e uma derrota, seguida pelo Chile, também com seis pontos.

Na primeira rodada, a equipe foi derrotada por 1 a 0 pela Suíça. Depois, venceu Honduras, por 2 a 0, e o Chile, por 2 a 1.

No mata-mata, o time de Vicente del Bosque repetiu o mesmo resultado, de 1 a 0, durante todas as fases seguintes da competição, derrotando Portugal, Paraguai, Alemanha e Holanda, nas oitavas, quartas, semifinal e final, respectivamente. O atacante David Villa foi o artilheiro da equipe, com cinco gols marcados.