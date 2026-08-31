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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP
Hussein Hamdy

Traduzido por

A remontada do Barcelona diante do Rayo Vallecano relembra o Real Madrid de um passado doloroso

Barcelona
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
Espanha

Retorno com gosto de clássico

O Barcelona conseguiu uma virada especial no primeiro tempo do confronto contra o Rayo Vallecano, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

O Rayo Vallecano havia colocado grande pressão sobre o Barcelona no início da partida, depois que Sergio Camello marcou o primeiro gol dos visitantes aos 12 minutos.

A resposta do Barcelona ao Rayo Vallecano veio rápido, com Lamine Yamal e Raphinha marcando dois gols aos 19 e 21 minutos, respectivamente.

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Segundo a conta "Mister Chip", especializada em estatísticas, o Barcelona reverteu sua desvantagem diante do Rayo Vallecano em uma vantagem de dois gols em apenas 100 segundos, por meio de Raphinha (19') e Lamine Yamal (21').

Ele explicou que a última virada semelhante em La Liga remonta ao Clássico contra o Real Madrid no dia 11 de maio de 2025, quando o Barcelona reverteu sua desvantagem diante do time merengue em exatos 100 segundos, e por meio dos mesmos jogadores, mas em ordem inversa: Lamine Yamal e depois Raphinha.

Vale lembrar que aquela partida terminou com a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid pelo placar de 4 a 3.

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