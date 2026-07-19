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world cup trophyGetty Images
Hussein Hamdy

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A regra mais curiosa da FIFA... Quem tem o direito de tocar na Copa do Mundo sem luvas?

Espanha
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Medidas rigorosas

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) confirmou a existência de regras rígidas que determinam quais pessoas têm permissão para tocar na Copa do Mundo original, já que apenas determinadas categorias de pessoas podem segurá-la sem luvas, no âmbito de medidas que visam preservar o troféu e protegê-lo de quaisquer danos ou riscos.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, apenas os campeões mundiais, chefes de Estado e alguns dirigentes da FIFA são as pessoas autorizadas a segurar a taça original.

Após a final, os jogadores, o técnico e o restante da comissão técnica têm permissão para comemorar com a taça e tocá-la, mas apenas por um período limitado.

Os presidentes e reis do país campeão também têm o direito de segurar a taça, de acordo com os protocolos diplomáticos, uma regra que remonta à Copa do Mundo de 1974, na Alemanha.

A FIFA não entrega a taça original à seleção campeã de forma permanente, pois a mantém em seu poder; em vez disso, entrega ao vencedor uma réplica feita de metal banhado a ouro, que fica com ela durante os quatro anos seguintes.

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Luvas obrigatórias

Os regulamentos da FIFA obrigam todas as outras pessoas a usar luvas ao manusear a taça, sendo que a única exceção são aqueles que têm o direito de carregá-la a cada quatro anos.

Essa medida é aplicada em todos os momentos, especialmente durante o transporte da taça ou sua apresentação em cerimônias como a partida de abertura ou a final.

Desde 2005, os regulamentos determinam que a taça original só seja entregue aos campeões durante a cerimônia de entrega de medalhas; após o término das comemorações dentro do estádio, a FIFA a recupera imediatamente e entrega aos vencedores uma réplica.

Restrições ao atual campeão

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 contou com a presença de Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, que conquistou o título com sua seleção na Copa do Mundo do Catar de 2022.

Durante a cerimônia do sorteio da fase de grupos, Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), pediu desculpas a Scaloni depois de ter sido obrigado a usar luvas para segurar a taça durante o sorteio.

Todas essas regras e procedimentos impostos pela FIFA têm como objetivo evitar que a taça sofra quaisquer danos, riscos, desgaste ou acidentes, uma vez que se trata de uma peça insubstituível.

Também visam impedir que ela seja roubada novamente, já que a antiga taça foi roubada duas vezes, a última delas em 1983, quando desapareceu definitivamente no Brasil — o que levou ao endurecimento dos protocolos atuais e ao reforço das medidas de proteção da taça.

A maldição da taça

Existe a crença de que os jogadores que tocam na taça antes de disputar a final e antes de serem coroados campeões são atingidos por azar e perdem a partida.

Embora alguns jogadores tenham desafiado esse mito e, posteriormente, conseguido conquistar o título da Copa do Mundo, o número de casos em que essa regra não oficial parece ter se confirmado continua sendo maior.

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