A Federação Internacional de Futebol (Fifa) atravessa um período de turbulência sem precedentes desde o fim da Copa do Mundo de 2026, algo que ficou nitidamente evidente no fracasso do lançamento da ambiciosa empresa comercial na qual o presidente da entidade, Gianni Infantino, apostava para gerar receitas financeiras vultosas, o que levou vários funcionários da organização a exigirem publicamente uma mudança na liderança da federação internacional.

O canal francês RMC Sport revelou, em uma reportagem investigativa publicada nesta segunda-feira, depoimentos exclusivos de vários funcionários da Fifa, que pediram para não ter suas identidades reveladas a fim de preservar seus empregos, e que expressaram profunda preocupação com a atual situação enfrentada pela maior entidade esportiva do mundo, diante dos desdobramentos do fracasso do projeto comercial revelado recentemente pelo jornal britânico The Times.

A verdade sobre a crise

Os funcionários da organização, tanto os que têm salários fixos quanto os autônomos, acompanham essa situação de crise com enorme preocupação, especialmente porque foram os heróis anônimos que garantiram a organização da Copa do Mundo de 2026 na data prevista, com grande sucesso, apesar dos imensos desafios logísticos enfrentados pelo torneio, disputado em 3 países (Estados Unidos, México e Canadá) pela primeira vez na história do Mundial.

Esses funcionários se espalharam por diversas partes do mundo para cobrir os variados eventos da organização, além de suas sedes distribuídas por diversos continentes, e acompanharam com grande preocupação o que o jornal britânico The Times revelou sobre o projeto comercial proposto pela Fifa e a enorme repercussão midiática e política que se seguiu, tanto no âmbito nacional quanto no internacional.

A dimensão da crise interna

O canal francês RMC Sport reuniu depoimentos exclusivos de um grande número de funcionários, sob a condição de não revelar suas identidades para preservar seus empregos e seu futuro profissional, a fim de sondar a opinião pública dentro da maior entidade esportiva do mundo, em uma tentativa de compreender a real dimensão da crise que abala a federação internacional.

Os depoimentos revelaram um estado de amplo descontentamento entre os funcionários em relação à gestão de Infantino, especialmente após o fracasso do projeto comercial que deveria render receitas financeiras vultosas à federação internacional, mas que se transformou em um escândalo administrativo e financeiro que provocou duras críticas das confederações continentais e das federações nacionais.

Reivindicações públicas por mudança na liderança

Em um desdobramento notável, alguns funcionários começaram a exigir publicamente uma mudança na liderança da federação internacional, considerando que Infantino perdeu a bússola da boa gestão e passou a tomar decisões individuais sem consultar as instâncias competentes dentro da organização, o que levou a uma série de fracassos sucessivos.

Um dos altos funcionários da Fifa afirmou que "a situação atual não pode continuar dessa forma, pois a organização atravessa uma verdadeira crise de confiança, e os funcionários que sacrificaram seu tempo e esforço para o sucesso da Copa do Mundo sentem-se profundamente frustrados com a maneira como as coisas estão sendo conduzidas atualmente".

O fracasso do projeto comercial detona a crise

Essa turbulência interna surge na esteira do fracasso do lançamento da empresa comercial que Infantino almejava para gerar receitas financeiras vultosas por meio do investimento da marca da Fifa em diversos projetos comerciais, mas o projeto enfrentou forte oposição das confederações continentais e das federações nacionais, o que levou ao seu congelamento temporário.