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A raposa quebra o silêncio: Laporta anuncia que vai manter Álvarez e estende o ramo de oliveira ao Atlético

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O Barça não vai desistir

Joan Laporta, presidente do Barcelona, quebrou o silêncio para falar sobre uma das negociações mais empolgantes do mercado de verão, reafirmando o interesse do clube catalão na contratação do atacante argentino Julián Álvarez, ao mesmo tempo em que enviou uma mensagem amistosa ao Atlético de Madrid sobre a possibilidade de concretizar o negócio.

Em declarações reproduzidas pelojornal espanhol Mundo Deportivo, Laporta afirmou que o Barcelona segue firme na intenção de contratar Álvarez, apesar das complicações nas negociações com o Atlético de Madrid.

O presidente do Barcelona disse: "Estamos muito interessados no jogador e esperamos que nossa proposta seja aceita, tudo isso com todo o respeito ao Atlético de Madrid".

E acrescentou, em declarações que o jornal descreveu como "estender um ramo de oliveira": "Se o Atlético estiver disposto a vender o jogador durante a janela de transferências, estamos prontos para contratá-lo de acordo com a proposta que apresentamos".

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As declarações de Laporta chegam em um momento em que a negociação por Julián Álvarez segue emperrada entre a insistência do Barcelona no jogador e a recusa do Atlético de Madrid em abrir mão dele facilmente.

 O Barcelona havia apresentado uma proposta no valor de 100 milhões de euros, e Laporta afirmou mais de uma vez que a oferta está sobre a mesa, mas a diretoria do Atlético não deu seu aval para a saída do atacante argentino.

A situação da negociação ficou ainda mais complicada com a entrada do Arsenal na disputa, já que o clube inglês continua interessado em contratar Álvarez, apesar de o jogador preferir a transferência para o Barcelona, segundo relatos anteriores.

Nas últimas horas, aumentaram as especulações sobre o futuro de Álvarez depois que elefaltou aos treinos do Atlético de Madrid nesta quarta-feira devido a um mal-estar, em um momento em que a janela de transferências se aproxima do fim, embora a ausência ainda não tenha sido oficialmente relacionada ao seu processo de transferência.

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