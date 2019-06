A que horas é o jogo da Seleção Brasileira feminina?

Equipe comandada por Vadão entra em campo nesta quinta-feira (13), contra a Austrália, pela segunda rodada da Copa do Mundo feminina

Após estrear na feminina com vitória sobre a por 3 a 0 no último sábado (8), a seleção brasileira entra em campo nesta quinta-feira (13), às 13h (de Brasília), para encarar a , pela segunda rododa do Grupo C.

Vale lembrar que foi a Austrália que eliminou o nas .

A equipe comandada por Vadão divide a liderança ao lado da , que venceu por 2 a 1 os australianos na rodada de estreia do Mundial.

O jogo será transmitido na TV Globo, Band, Sportv e Bandsports. Aqui, na Goal , você poderá acompanhar todos os lances em tempo real.