Quando será e onde assistir ao próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo feminina?

Brasileiras conquistam os três pontos na partida de estreia contra a Jamaica e enfrentam as australiana em busca de afirmação

O venceu em sua estreia na feminina. Ao bater a Jamaica por 3 a 0, com três gols de Cristiane, as mulheres brasileiras agora se preparam para enfrentar a forte seleção da , que perdeu de virada na estreia para a , por 2 a 1. A partida entre Brasil e Austrália acontece na quinta-feira (13), às 13h (de Brasília), no Stade de La Mosson, em , na .

A partida contra a Austrália será uma das grandes atrações dessa fase de grupos da Copa do Mundo, pois colocará frente a frente dois times com ideias diametralmente opostas de jogo e ainda contará com uma seleção australiana pressionada para alcançar uma vitória. As duas equipes têm em comum um estilo de jogo que preza pela velocidade, porém, a seleção brasileira é muito mais objetiva e extremamente vertical, o que se reflete em um alto número de passes errados. A Austrália (país número 6 do ranking da FIFA) conta com um jogo de muita intensidade, mas que preza pela circulação da bola pelas meio-campistas e chega com muita força pelos lados do campo, especialmente com a jovem lateral-direito Ellie Carpenter.

O Brasil não chega como favorito para o jogo, até mesmo pelo retrospecto. Na última Copa do Mundo, em 2015, o Brasil de Marta, Andressa Alves e Cristiane perdeu para as Mathildas - apelido da seleção australiana - por 1 a 0 nas oitavas de final e foi desclassificado do torneio. À época o treinador brasileiro também era Vadão.

Existe a possibilidade da rainha Marta voltar ao time e jogar essa que deve ser uma das partidas mais complicadas do certame. Porém, Cristiane, que quebrou recordes na sua estreia, assim como Formiga, Andressa Alves, Bárbara e outras estão confirmadas para o duelo.

JOGO Austrália x Brasil DATA Quinta-feira, 13 de junho LOCAL La Mosson - Montpellier, FRA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?

A partida brasileira será transmitida na Rede Globo e na Rede Bandeirantes, para a TV aberta, e na SporTV, para a TV fechada.