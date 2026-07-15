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Chelsea v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

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A primeira opção... Salah prefere um destino inesperado na Premier League

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M. Salah
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O astro egípcio está atraindo grande interesse de clubes europeus e sauditas

Reportagens da imprensa revelaram que o astro egípcio Mohamed Salah definiu sua primeira opção caso decida continuar na Premier League após deixar o Liverpool, em uma jogada que pode se tornar uma das transferências mais emocionantes dos últimos anos.

O Liverpool havia anunciado, antes do fim da última temporada, que Salah deixaria o estádio “Anfield” ao final da temporada, concedendo-lhe liberdade para escolher seu próximo destino, em meio a um interesse crescente de vários clubes na Europa e fora dela.

Notícias associaram o jogador a uma transferência para a Liga Saudita, e clubes como o Fenerbahçe e o Galatasaray também demonstraram interesse em contratá-lo; no entanto, a surpresa veio com os rumores sobre a possibilidade de seu retorno ao Chelsea.

Está previsto que Salah decida seu próximo destino nas próximas semanas, após o término de sua participação com a seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o que destacou o jornal britânico “The Sun”, nesta quarta-feira, “qualquer oferta do Chelsea será a primeira opção de Mohamed Salah caso ele decida permanecer na Premier League”.

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Se essa transferência se concretizar, Salah retornará ao clube londrino, pelo qual jogou entre 2014 e 2016, antes de partir em busca de uma oportunidade maior para provar seu valor.

Ao mesmo tempo, o capitão da seleção egípcia desperta o interesse de várias ligas ao redor do mundo, entre elas a liga americana, a liga saudita e a liga turca.

Relatos indicam que Salah possui atualmente “três ofertas sólidas” dos clubes Beşiktaş, Fenerbahçe e Galatasaray, em meio a uma acirrada disputa para contratá-lo.

Além disso, foi esclarecido que as ofertas da Liga Saudita não são as mais altas financeiramente em comparação com algumas outras propostas apresentadas ao jogador, o que intensifica a disputa para contratá-lo.

Salah não teve uma oportunidade real de se provar durante sua primeira passagem pelo Chelsea, antes de ser emprestado à Fiorentina e, posteriormente, se transferir para a Roma, onde começou a construir sua reputação como um dos maiores astros do futebol europeu.

O astro egípcio disputou 19 partidas com a camisa do Chelsea em diversas competições e contribuiu para a conquista do título da Premier League pelo time, antes de se transferir para o Liverpool em 2017.

Desde que se juntou aos “Reds”, Salah alcançou sucessos excepcionais, conquistando o título da Premier League duas vezes, além da Liga dos Campeões e de um grande número de campeonatos nacionais e continentais, tornando-se um dos jogadores mais premiados da história do clube na última década.

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