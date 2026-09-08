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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

A primeira noite de Bouadi: o marroquino é titular pelo Manchester City diante do Porto

A. Bouaddi
Porto x Manchester City
Porto
Manchester City
Liga dos Campeões
Marrocos
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England

Bouadi no centro dos acontecimentos

Enzo Maresca, técnico do Manchester City, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o português Porto no Estádio do Dragão, na noite desta terça-feira, pelos jogos da primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O Manchester City fez três mudanças na escalação titular que venceu o Coventry no último sábado, antes de seu aguardado confronto contra o Porto.

O destaque ficou por conta da participação do jovem marroquino Ayoub Bouaddi como titular pela primeira vez com o Manchester City, entrando no lugar de Elliot Anderson, que fica no banco de reservas.

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A escalação também mostrou a preferência de Maresca por escalar Phil Foden em detrimento de Iliman Ndiaye, que por sua vez foi para o banco de reservas, enquanto a terceira mudança veio na posição de lateral-direito, com o retorno de Matheus Nunes à escalação titular no lugar de Abdukodir Khusanov.

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No meio-campo, Enzo Fernández participa da segunda partida consecutiva após sua transferência recorde do Chelsea por 125 milhões de libras esterlinas, enquanto o recém-chegado Allan está no banco de reservas.

A seguir, a escalação do Manchester City:

Donnarumma - Nunes - Diaz - Gvardiol - Bouaddi - Enzo - Cherki - Foden - Haaland - Savinho.

Já a escalação do Porto ficou assim:

Costa - Varela - Pérez - Kiwior - Alberto Costa - Rosário - Fernández - Veiga - Gomes - Silva - Pepê.

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