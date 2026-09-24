A tensão domina os bastidores do Real Madrid e se agrava por conta do desempenho modesto do time merengue, que sofreu duas derrotas nas últimas 4 partidas do Campeonato Espanhol, o que o deixou 6 pontos atrás do líder Barcelona.

E o que torna a situação ainda mais complicada é a afirmação de alguns de que o primeiro desentendimento já eclodiu entre o presidente do clube, Florentino Pérez, e o treinador português José Mourinho, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

O jornal acrescentou que a maior preocupação gira em torno da figura de Pérez, pois, apenas dois meses e meio depois de ser eleito presidente do clube para os próximos quatro anos, surgem dúvidas sobre a possibilidade de ele completar todo o seu mandato à frente do Real Madrid, que se encerra em 2030.

Os sinais de esgotamento já se tornaram visíveis em Florentino Pérez, que vem tomando decisões que no passado eram estranhas a ele, quando desfrutava de uma influência intocável e inquestionável na tomada de decisões; alguns chegam a acreditar que o clube atualmente carece de um líder claro à frente de seu comando.

O jornal aponta que, por todos esses motivos combinados, dentro do Real Madrid se tem consciência da necessidade de buscar a pessoa certa para suceder Florentino Pérez, alguém que assuma as rédeas da situação e cumpra todos os requisitos previstos no estatuto do clube para a presidência, alguém que conte com a aprovação do atual presidente. Caso contrário, teme-se que ocorra um "golpe" nas próximas eleições, o que poderia levar à eleição de Enrique Riquelme, último adversário de Pérez nas últimas eleições, isso caso o mandato do atual presidente seja concluído; e tudo isso gera um clima de incerteza dentro do Real Madrid.

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