A primeira decisão de Jorge Jesus no Fenerbahce

Português assinou com equipe turca por um ano; JJ afirmou em entrevista coletiva: "queremos ser campeões este ano"

Anunciado pelo clube turco Fenerbahce, o treinador português Jorge Jesus chega para comandar a equipe com contrato de um ano. Já no primeiro dia, porém, Jesus já deu uma forte declaração sobre Mesut Özil, afastado desde março do futebol.

A decisão havia sido feita pelo clube sem muitas explicações, mas de acordo com a imprensa da Turquia, o atleta teria sido suspenso por ter discutido com o ex-treinador do Fenerbahce, Ismail Kartal. Porém, com a chegada de Jorge Jesus, a situação parece que se manterá.

O português declarou em coletiva que vai deixar a decisão do clube intacta: "No futebol, o que você conseguiu no passado é muito importante. Eles são sua referência para hoje. O Fenerbahçe não é campeão há 8 anos. Mesut Özil tem um passado muito importante, mas o clube tomou uma decisão a seu respeito e ele continuará da mesma forma."

"O importante aqui não é Jorge Jesus, Mesut Özil ou qualquer jogador. O importante é o Fenerbahce! Nós jogaremos com os jogadores que jogam pelo Fenerbahce", afirmou Jesus, sobre o alemão.

O técnico, inclusive, chegou com muita moral, querido pelo presidente Ali Koç e pela torcida da equipe. "Um dos maiores fatores para minha vinda para cá é que nosso presidente me queria muito. Os torcedores também mostraram o quanto me querem. Invadiram as minhas redes sociais e do meu filho. Não vim por questões financeiras. É por isso que queremos ser campeões este ano", declarou.

Jesus também confirmou que não fará tantas contratações com o Fenerbahce, e pretende focar nos grandes atletas com poder de decisão: "Não vamos fazer uma revolução no plantel aqui. Tentaremos recrutar quatro, cinco jogadores. Vamos concentrar-nos em jogadores que serão decisivos ofensivamente. Precisamos garantir que o talento de jogadores talentosos se reflita em campo".