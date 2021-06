A primeira decisão de Ancelotti na volta ao Real Madrid: Marcelo fica?

O treinador italiano precisa definir a situação do lateral brasileiro, que não quer deixar o clube

Carlo Ancelotti mal chegou ao Real Madrid e já tem uma batata quente em suas mãos. O treinador italiano precisa resolver a situação de um ídolo do clube, o lateral brasileiro Marcelo.

O Real Madrid sabe qual é o desejo do jogador: ficar no clube e cumprir o seu contrato, válido por mais uma temporada (até o fim da campanha de 2021/22). O clube reconhece o status de ídolo do brasileiro, mas não queria que fosse assim já que Marcelo recebe um alto salário e teve um baixo rendimento em 2020/21.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A situação é complexa, pois existem argumentos tanto à favor da permanência quanto da saída do brasileiro. Até o momento, no entanto, Ancelotti não indicou qual decisão ele tomará.

Aos 33 anos, Marcelo perdeu de vez o posto de titular do Real Madrid na última temporada para Ferland Mendy, realidade que já o acompanhava desde a campanha de 2019/20. Zinedine Zidane o escalou em apenas 19 jogos, sendo 15 deles como titular. Um dos capitães da equipe, o brasileiro chegou até a ser testado em uma linha mais avançada, como ala pela esquerda, mas pouco atuou na função.

Marcelo no banco de reservas do Real Madrid. Foto: Getty

Na coletiva de apresentação, Ancelotti indicou que o brasileiro pode receber algumas chances e será o seu rendimento em campo que determinará se ele segue ou não no Real Madrid. O mesmo foi dito para Bale e Isco.

"Tenho muito carinho por todos eles, Gareth (Bale), Francisco (Isco), Marcelo... Vou tentar motivá-los da melhor maneira possível. Então tem um juiz que não sou eu, mas sim o campo. Tenho que ter a motivação deles para treinar bem para mostrar ao Real Madrid que quer jogar", disse o italiano.

Futuro de Miguel Gutiérrez também é incerto

Miguel Gutiérrez é tratado no Real Madrid como o futuro do clube. Nascido em Madri, em 2001, está desde 2011 no clube e já atuou profissionalmente no fim da temporada passada (foram seis jogos, três como titular).

Na lista dos candidatos ao prestigiado prêmio Golden Boy, Gutiérrez tem três possibilidades em aberto: alternar entre o Real Madrid Castilla e a equipe principal, ser emprestado para outro clube e ganhar rodagem ou ficar time merengue e brigar por seu espaço. Diversos clubes já perguntaram ao Real Madrid sobre a situação do jogador, mas a decisão deve ficar com Ancelotti.