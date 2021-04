Marcelo ganha novo posicionamento e pode ser arma ofensiva do Real Madrid

Atuando como ponta e sem tantas responsabilidades defensivas, brasileiro vai bem contra o Eibar e pode ser opção para Zidane contra o Liverpool

Marcelo parece ter perdido de vez a titularidade na lateral-esquerda do Real Madrid, mas um novo posicionamento pode ajudar o brasileiro a jogar mais com Zinedine Zidane. Na vitória por 2 a 0 contra o Eibar neste sábado (3), o camisa12 atuou como um meio-campista aberto pelo lado esquerdo e se destacou na partida.

O brasileiro voltou a jogar depois de 53 dias longe dos gramados por opção do treinador. Zidane mandou a campo uma equipe no esquema 3-4-3, com Marcelo nesta segunda linha de jogadores. o brasileiro mostrou muito entrosamento com os companheiros e sem as preocupações das tarefas defensivas, protagonizou várias boas ações ofensivas do Real Madrid, em especial no primeiro tempo.

Logo aos cinco minutos de jogo deu grande assistência para Benzema, que até chegou a marcar, mas em impedimento. A defesa merengue montada com três zagueiros foi fundamental para que Marcelo tivesse tal liberade, com Éder Militão, Nacho e Mendy, além de Casemiro, responsáveis pela parte defensiva do time.

Aos 22 minutos do segundo tempo, Marcelo foi substituído e deu lugar a Vinícius Júnior, que deu a assistência para Benzema, desta vez em posição legal, fazer o segundo gol da equipe. Mesmo com a substituição, o lateral teve uma participaçào de destaque.

Essa nova alternativa de Zidane vem em um momento decisivo na temporada. O Real Madrid não terá Sergio Ramos nos próximos jogos, importantíssimos para as pretenções do clube na temporada. A sequência do time é: Liverpool (em casa, dia 6), Barcelona (em casa, dia 10) e novamente o Liverpool (dia 14).

Para o primeiro jogo contra o time inglês nas quartas de final da Liga dos Campeões, Marcelo não deve ser utilizado como titular, com Vinicius Júnior atuando em seu lugar, mas ele mostrou que pode ser uma opção interessante para Zidane explorar no decorrer das partidas.

A atual temporada de Marcelo é uma das mais difíceis de sua carreira. O brasileiro sequer completou mil minutos em campo e atuou apenas em onze partidas em todas as competições em 2020/21. Como meio-campista, pode ganhar mais oportunidades e ser mais útil ao time.