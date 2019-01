A postura de Marcelo em seu pior momento no Real Madrid

O brasileiro segue a treinar duro e sem reclamar da atual situação vivida no clube

Se era inquestionável durante boa parte de seu tempo no Real Madrid, hoje Marcelo vive a sua pior fase no clube.

Na última quinta-feira (24), o brasileiro voltou a ser titular depois que o jovem Sergio Reguilón tomou o seu lugar nas últimas três partidas sob o comando de Santiago Solari. Uma situação estranha.

Marcelo sofreu com lesões nesta temporada e chegou a perder dez partidas por causa de variados problemas musculares. É algo que também ajuda a explicar a sua atual fase, uma vez que passou ter consequências no peso do brasileiro.

Apesar da situação atual, o técnico Santiago Solari faz questão de elogiar o ídolo merengue: “o seu amor pelo clube e o comprometimento com o clube, a alegria no treinamento, são inquestionáveis, e seu comportamento é impecável”.

Segundo apurado pela Goal, o comportamento de Marcelo diante da atual situação também tem sido impecável. Ao contrário do que aconteceu com Isco, a relação entre o lateral e o treinador ainda é boa e sem maiores animosidades.

O problema é que enquanto isso, Cristiano Ronaldo segue a fazer lobby por sua contratação na Juventus. Em meio à situação, entretanto, o brasileiro faz jus à idolatria madridista mesmo em seu pior momento no clube.