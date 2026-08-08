O astro argelino Amine Gouiri gerou incerteza sobre seu futuro no Olympique de Marselha durante a atual janela de transferências do verão europeu.

O Marselha foi obrigado a vender vários de seus jogadores, como Mason Greenwood e Pierre-Emerick Aubameyang, a fim de cobrir seu grande déficit financeiro.

O site Foot Mercato publicou as declarações de Amine Gouiri em uma entrevista concedida à rede francesa RMC.

O internacional argelino foi questionado sobre a mudança esperada em sua situação dentro do time após as saídas de Greenwood e Aubameyang, e se estaria pronto para se tornar o comandante do ataque do Marselha.

Gouiri respondeu: "Quero dizer que sim, mas talvez cheguem outros atacantes também. Mas sim, claro. Ainda tenho contrato, mas, como vocês sabem, não sabemos o que pode acontecer, especialmente no futebol e nesta situação".

Ao ser novamente questionado sobre seu futuro no Marselha, comentou: "Ouvi dizer que a porta está aberta para todos, mas, esteja claro ou não, como vocês sabem, durante a temporada podemos ser solicitados a ficar e, no fim, acabar saindo. E o contrário também é verdadeiro. No momento, estou aqui, focado na minha preparação, e veremos o que vai acontecer mais adiante".

Essas declarações refletem a real situação do elenco do Marselha, onde parece que qualquer jogador pode deixar o clube neste verão.

Quando questionado sobre como se adaptaria à situação caso metade de seus companheiros deixasse o clube nos próximos dias, Gouiri respondeu: "Talvez alguns saiam, mas isso é o futebol. Mesmo sem circunstâncias como essas, sempre há jogadores que saem e outros que ficam. Por isso estamos focados na nossa preparação, e isso não nos incomoda muito, porque essa é a vida de um jogador de futebol, e precisamos nos adaptar".

À espera do rumo que as coisas vão tomar, Gouiri, que tem contrato com o Marselha até 2029, continua vestindo a camisa do clube e espera terminar a temporada com ele entre as posições que dão vaga às competições europeias.

O internacional argelino disse: "O objetivo é sempre o mesmo. Acredito que o Marselha ainda é um clube atrativo, além de ser um grande clube, e por isso o Marselha deve brigar pelas primeiras posições".