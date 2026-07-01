A piada virou realidade... Tiroteio causa pânico entre a torcida da Copa do Mundo

O clima festivo em torno da Copa do Mundo de 2026 na cidade de Boston, nos Estados Unidos, transformou-se em uma cena chocante, depois que a região próxima aos locais de concentração da torcida foi palco de um tiroteio, após a partida entre Paraguai e Alemanha nas oitavas de final — um incidente que trouxe de volta à tona a crise da violência armada nos Estados Unidos.

O jornalista britânico do jornal “Daily Mail”, Riyat Al-Samarrai, que está cobrindo o torneio, relatou os detalhes do incidente, confirmando que saiu do estádio acompanhado por um colega, rumo ao centro de Boston para jantar, antes de se ver testemunhando uma das noites mais aterrorizantes do torneio.

Ele explicou que a região estava repleta de torcedores das seleções participantes, com adeptos da Alemanha e da Holanda se reunindo nos restaurantes e bares próximos, enquanto o clima pós-jogo reinava naturalmente no local.

Ele acrescentou que a tranquilidade não durou muito, pois surgiu um grupo de pequenas motocicletas (scooters), antes que ocorresse uma discussão entre duas pessoas após uma das motos colidir com a outra, transformando-se rapidamente em uma briga na qual outros se envolveram, alguns deles usando máscaras que ocultavam seus rostos.

Ele contou que seu colega se apressou a entrar em uma pizzaria próxima, e ele o seguiu momentos depois, observando que disse, em tom de brincadeira, que a situação poderia acabar em tiroteio, antes que a piada se tornasse realidade em poucas segundos.

Ele contou que três tiros ecoaram repentinamente no local, enquanto as pessoas que estavam nas bicicletas fugiam; ao sair, viu um dos feridos caído no chão, segurando a barriga, enquanto o sangue cobria a rua.

Ele confirmou que ambulâncias e a polícia chegaram rapidamente ao local do incidente e estabeleceram um cordão de segurança ao redor da área, enquanto os vestígios da colisão e as poças de sangue permaneciam visíveis mesmo horas depois do ocorrido.

Apesar do acidente, as comemorações continuaram nas ruas vizinhas, onde torcedores marroquinos foram vistos comemorando a classificação de sua seleção, em uma cena que o escritor descreveu como um reflexo do contraste entre o clima da competição e os problemas da sociedade americana.

De acordo com relatos locais, o incidente teve início devido ao roubo de uma motocicleta de pequeno porte e resultou em ferimentos em três pessoas; as autoridades indicaram que um dos feridos sobreviveu aos ferimentos e que seu estado não corria risco de vida.

O jornalista destacou que os incidentes de violência armada continuam a lançar uma sombra sobre o campeonato, citando dados do arquivo de violência armada, que indicam 6.372 mortes e 11.667 feridos em tiroteios nos Estados Unidos desde o início do ano.

Ele também mencionou outros incidentes ocorridos durante a Copa do Mundo, entre eles a morte de uma pessoa perto da área reservada aos torcedores em San José e a morte de outra a cerca de quatro milhas da sede da seleção inglesa em Kansas City, além de quatro feridos em um tiroteio durante uma concentração de torcedores para assistir a uma das partidas do torneio na cidade de Brockton, no estado de Massachusetts.

O autor concluiu seu relato enfatizando que gostou de cobrir a Copa do Mundo nos Estados Unidos, mas reconheceu que esses incidentes representam um lembrete constante do outro lado do país, observando que o brilho dos grandes torneios pode ocultar temporariamente esses problemas, mas não consegue escondê-los completamente.