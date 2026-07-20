A perda do título se transforma em tragédia... Três mortos e dezenas de feridos na Argentina

As repercussões da perda do título da Copa do Mundo de 2026 pela seleção argentina não se limitaram à decepção dentro do campo, mas se estenderam às ruas e praças em várias partes do país, onde as manifestações da torcida que saiu para homenagear os jogadores se transformaram em cenas trágicas, resultando em mortos e dezenas de feridos, além do surgimento de confrontos com as forças de segurança na capital, Buenos Aires.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, três pessoas morreram em incidentes isolados ocorridos durante as manifestações que aconteceram na Argentina após a derrota da seleção nacional para a Espanha por 1 a 0 na final da Copa do Mundo, disputada no estádio “MetLife”, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Apesar da amargura da derrota, dezenas de milhares de argentinos saíram às ruas em várias cidades para apoiar sua seleção e homenagear o desempenho da equipe ao longo da competição; no entanto, em algumas regiões, as comemorações se transformaram em tragédias e incidentes lamentáveis.

Na cidade de Rosário, na província de Santa Fe, uma mulher de 45 anos morreu após cair da carroceria de uma caminhonete em que estava durante um desfile comemorativo.

Relatos indicam que a vítima, identificada como Erica Silvana M., caiu na estrada e sofreu um ferimento grave na cabeça, o que levou à sua morte no local do acidente.

Na cidade de Newquay, um homem morreu e outros três ficaram gravemente feridos após a explosão repentina de fogos de artifício no meio de uma aglomeração de torcedores, logo após o término do desfile.

A polícia local informou que os fogos de artifício explodiram perto de um grupo de pessoas; os feridos foram levados a um hospital para receber tratamento, enquanto as autoridades iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias e as causas do acidente.

Na capital, Buenos Aires, um homem de 67 anos faleceu após sofrer um ataque cardíaco enquanto assistia à final entre a Argentina e a Espanha pela televisão.

Além disso, as equipes de emergência atenderam a vários outros casos médicos: um homem de 88 anos sofreu uma crise cardiorrespiratória no bairro de Caballito, na capital, e os paramédicos conseguiram reanimá-lo antes de levá-lo a um hospital; já outro homem, de 72 anos, foi levado a outro hospital após apresentar dificuldades respiratórias.

Segundo as autoridades, cerca de 20 pessoas ficaram feridas durante as comemorações que ocorreram após a seleção argentina conquistar o segundo lugar no torneio.

Entre os feridos estava um homem de 47 anos que caiu de uma altura de cerca de quatro metros perto da rua “9 de Julho”, o que lhe causou uma fratura e um deslocamento no pé.

Autoridades do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME) informaram que também prestaram atendimento a várias pessoas que sofreram ferimentos leves devido ao tumulto nas proximidades dos telões instalados para a transmissão da final, além de dois jovens que apresentaram intoxicação alcoólica.

No âmbito da segurança, as forças de segurança prenderam pelo menos 12 pessoas durante os eventos ocorridos na capital, Buenos Aires, depois que torcedores se reuniram perto do obelisco da cidade para manifestar seu apoio à seleção após a derrota na final.

A intervenção da polícia para dispersar a multidão levou ao início de confrontos com grupos de torcedores, que atiraram garrafas e outros objetos contra as forças de segurança, enquanto a polícia respondeu com balas de borracha e gás lacrimogêneo para controlar a situação.