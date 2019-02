A pedido da TV, Ferj altera horário do Fla Flu pela semifinal do Carioca

Clássico carioca sofre mudança de horário a pedido do canal de TV detentor dos direitos de transmissão

Marcada para ser disputada neste sábado (09), às 18h30 (Brasília), a semifinal entre Flamengo e Fluminense teve o horário alterado devido ao pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão.

Segundo informação divulgada nesta segunda-feira (04), pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), a partida ocorrerá na mesma data, porém as 19h (Brasília), no Estádio do Maracanã.



(Foto: Gilvan Souza/Flamengo/Divulgação)

De olho em uma vaga à final da Taça Guanabara, Flamengo e Fluminense disputam o duelo de olho nos possíveis adversários, Vasco e Resende. Semifinalistas, ambos os clubes entram em campo no próximo domingo (10), às 17h (Brasília).