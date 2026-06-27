"A partida mais cara" da história da Copa do Mundo: Ronaldo contra 700 mil colombianos!

A partida entre Portugal e Colômbia, na manhã de amanhã, domingo, tornou-se um evento excepcional e sem precedentes na Copa do Mundo de 2026, depois que os preços dos ingressos atingiram níveis astronômicos, levando os analistas a descrevê-la como a “mais cara” da história do torneio.

O jornal espanhol “Marca” informou que os ingressos disponíveis estão sendo oferecidos por valores que variam de 3.500 a 50 mil dólares para assentos VIP, em um fenômeno que reflete o enorme interesse do público por esse confronto decisivo para definir a liderança do grupo.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, revelou, em declarações à rádio colombiana “Caracol”, que cerca de 30 milhões de pessoas manifestaram o desejo de assistir ao jogo presencialmente, em referência ao entusiasmo popular que envolve o confronto.

Os analistas explicam essa procura frenética pela combinação de dois fatores: a enorme densidade populacional colombiana na Flórida, que chega a cerca de 700 mil habitantes, e o apelo global de Cristiano Ronaldo, cuja camisa se tornou a mais vista nas arquibancadas de Miami.

A “Colômbia da Europa” entra em campo na segunda colocação, com 4 pontos, buscando tirar a liderança da Colômbia, vitoriosa em suas duas partidas anteriores, enquanto todos aguardam ansiosamente o confronto de estrelas entre Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo, e Luis Díaz, líder do ataque dos “Cafeteiros” e uma das principais estrelas do Bayern de Munique.

O “Don” português, que marcou dois gols contra o Uzbequistão após críticas severas, busca adicionar a Colômbia à sua lista de 49 vítimas em partidas pela seleção, enquanto Díaz se prepara para liderar seus compatriotas em meio aos gritos de centenas de milhares de torcedores colombianos, em um cenário que promete uma noite excepcional em todos os aspectos.