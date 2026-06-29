A partida contra o Japão coloca Ryan ao lado de Pelé

O jovem astro Ryan Vitor, atacante da seleção juvenil brasileira que se transferiu do Vasco da Gama para o Bournemouth na última janela de transferências de inverno, entrou para a história da Copa do Mundo em grande estilo.

Ryan passou a fazer parte de uma lista de brasileiros de destaque na história da Copa do Mundo, juntando-se ao lendário Pelé e a outros três jogadores.

De acordo com a conta do Mr. Sheep, especialista em estatísticas: “Ryan se tornou o terceiro jogador mais jovem da história da ‘Samba’ a ser titular em uma partida da fase eliminatória”, após ter entrado em campo hoje contra o Japão, com 19 anos e 330 dias.

De acordo com a mesma fonte, o lendário Pelé lidera essa lista, tendo sido titular na partida contra o País de Gales em 1958, com 17 anos e 241 dias; em seguida vem Marco Antônio (1970 contra o Peru), com 19 anos e 128 dias; depois, Ryan Vitor; e, por fim, Mazola (1958 contra o País de Gales), ambos com 19 anos e 330 dias.

Ryan foi titular da seleção brasileira na partida contra o Japão na noite desta segunda-feira, sendo esta a segunda vez que o técnico Carlo Ancelotti o escolheu para substituir o ponta Rafinha, que está lesionado.

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