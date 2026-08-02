Os dezoito clubes da Eredivisie já apresentaram seus novos uniformes para a temporada 2026/27. Na Parada de Camisas da VZ, você encontra todas as camisas de mandante e visitante organizadas de forma clara em uma única lista.
ADO Den Haag
MandanteADO Den Haag
VisitanteADO Den Haag
Ajax
MandanteAjax
VisitanteAjax
Terceira camisaAjax
AZ
MandanteAZ
VisitanteAZ
SC Cambuur
MandanteSC Cambuur
VisitanteCambuur
Excelsior Rotterdam
MandanteExcelsior
VisitanteExcelsior
FC Twente
MandanteFC Twente
VisitanteFC Twente
Terceira camisaFC Twente
FC Utrecht
MandanteFC Utrecht
VisitanteFC Utrecht
Feyenoord
MandanteFeyenoord
VisitanteFeyenoord
Terceira camisaFeyenoord
Fortuna Sittard
MandanteFortuna Sittard
VisitanteFortuna Sittard
Go Ahead Eagles
MandanteGo Ahead Eagles
VisitanteGo Ahead Eagles
FC Groningen
MandanteFC Groningen
VisitanteFC Groningen
sc Heerenveen
Mandantesc Heerenveen
Visitantesc Heerenveen
NEC
MandanteNEC
VisitanteNEC
Terceira camisaNEC
Camisa dos Quatro DiasNEC
PEC Zwolle
MandantePEC Zwolle
VisitantePEC Zwolle
PSV
MandantePSV
VisitantePSV
Terceira camisaPSV
Sparta Rotterdam
MandanteSparta Rotterdam
VisitanteSparta Rotterdam
Terceira camisaSparta Rotterdam
Telstar
MandanteTelstar
VisitanteTelstar
Willem II
MandanteWillem II
VisitanteWillem II