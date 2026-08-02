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Youri Baas, Guus Til, Luciano Valente (nieuwe shirts)IMAGO/Voetbalzone

Traduzido por

A parada de camisas da Eredivisie do Voetbalzone da temporada 2026/27

Especiais e Opinião
Den Haag
Ajax
AZ Alkmaar
Cambuur
Excelsior
Twente
Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
FC Groningen
Heerenveen
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
PSV
Sparta Rotterdam
Telstar
Willem II
Eredivisie


Os dezoito clubes da Eredivisie já apresentaram seus novos uniformes para a temporada 2026/27. Na Parada de Camisas da VZ, você encontra todas as camisas de mandante e visitante organizadas de forma clara em uma única lista.

ADO Den Haag

Mandante

ADO Den Haag (thuis)ADO Den Haag

Visitante

ADO Den Haag uitshirtADO Den Haag

Ajax

Mandante

Ajax thuisshirtAjax

Visitante

Ajax uitshirtAjax

Terceira camisa

Ajax (derde shirt)Ajax

AZ

Mandante

AZ thuisshirtAZ

Visitante

AZ (uitshirt)AZ

SC Cambuur

Mandante

SC Cambuur thuisshirtSC Cambuur

Visitante

Cambuur uitshirtCambuur

Excelsior Rotterdam

Mandante

Excelsior thuisshirtExcelsior

Visitante

Excelsior uitshirtExcelsior

FC Twente

Mandante

FC Twente (thuisshirt)FC Twente

Visitante

FC Twente uitshirtFC Twente

Terceira camisa

FC Twente derde shirtFC Twente

FC Utrecht

Mandante

FC Utrecht thuisshirtFC Utrecht

Visitante

FC Utrecht (uit)FC Utrecht

Feyenoord

Mandante

Feyenoord thuisshirtFeyenoord

Visitante

Feyenoord uitshirtFeyenoord

Terceira camisa

Feyenoord (derde shirt)Feyenoord

Fortuna Sittard

Mandante

Fortuna Sittard (thuis)Fortuna Sittard

Visitante

Fortuna Sittard uitshirtFortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Mandante

Go Ahead Eagles thuisshirtGo Ahead Eagles

Visitante

Go Ahead Eagles uitshirtGo Ahead Eagles

FC Groningen

Mandante

FC Groningen (thuis)FC Groningen

Visitante

FC Groningen (uit)FC Groningen

sc Heerenveen

Mandante

sc Heerenveen thuisshirtsc Heerenveen

Visitante

sc Heerenveen uitshirtsc Heerenveen

NEC

Mandante

NEC thuisshirtNEC

Visitante

NEC uitshirtNEC

Terceira camisa

NEC derde shirtNEC

Camisa dos Quatro Dias

NEC (vierdaagse shirt)NEC

PEC Zwolle

Mandante

PEC Zwolle thuisshirtPEC Zwolle

Visitante

PEC Zwolle uitshirtPEC Zwolle

PSV

Mandante

PSV thuisshirtPSV

Visitante

PSV (uitshirt)PSV

Terceira camisa

PSV derde shirtPSV

Sparta Rotterdam

Mandante

Sparta thuisshirtSparta Rotterdam

Visitante

Sparta uitshirtSparta Rotterdam

Terceira camisa

Sparta derde shirtSparta Rotterdam

Telstar

Mandante

Telstar thuisshirtTelstar

Visitante

Telstar uitshirtTelstar

Willem II

Mandante

Willem II thuisshirtWillem II

Visitante

Willem II uitshirtWillem II


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