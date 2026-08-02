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Youri Baas, Guus Til, Luciano Valente (nieuwe shirts)IMAGO/Voetbalzone

Traduzido por

A parada de camisas da Eredivisie da temporada 2026/27 do Voetbalzone

Especiais e Opinião
Den Haag
Ajax
AZ Alkmaar
Cambuur
Excelsior
Twente
Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
FC Groningen
Heerenveen
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
PSV
Sparta Rotterdam
Telstar
Willem II
Eredivisie


Os dezoito clubes da Eredivisie já apresentaram seus novos uniformes para a temporada 2026/27. Na Parada de Camisas da VZ, você encontra todos os uniformes de casa e de fora organizados de forma clara em sequência.

ADO Den Haag

Casa

ADO Den Haag (thuis)ADO Den Haag

Fora

ADO Den Haag uitshirtADO Den Haag

Ajax

Casa

Ajax thuisshirtAjax

Fora

Ajax uitshirtAjax

Terceiro uniforme

Ajax (derde shirt)Ajax

AZ

Casa

AZ thuisshirtAZ

Fora

AZ (uitshirt)AZ

SC Cambuur

Casa

SC Cambuur thuisshirtSC Cambuur

Fora

Cambuur uitshirtCambuur

Excelsior Rotterdam

Casa

Excelsior thuisshirtExcelsior

Fora

Excelsior uitshirtExcelsior

FC Twente

Casa

FC Twente (thuisshirt)FC Twente

Fora

FC Twente uitshirtFC Twente

Terceiro uniforme

FC Twente derde shirtFC Twente

FC Utrecht

Casa

FC Utrecht thuisshirtFC Utrecht

Fora

FC Utrecht (uit)FC Utrecht

Feyenoord

Casa

Feyenoord thuisshirtFeyenoord

Fora

Feyenoord uitshirtFeyenoord

Terceiro uniforme

Feyenoord (derde shirt)Feyenoord

Fortuna Sittard

Casa

Fortuna Sittard (thuis)Fortuna Sittard

Fora

Fortuna Sittard uitshirtFortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Casa

Go Ahead Eagles thuisshirtGo Ahead Eagles

Fora

Go Ahead Eagles uitshirtGo Ahead Eagles

FC Groningen

Casa

FC Groningen (thuis)FC Groningen

Fora

FC Groningen (uit)FC Groningen

sc Heerenveen

Casa

sc Heerenveen thuisshirtsc Heerenveen

Fora

sc Heerenveen uitshirtsc Heerenveen

NEC

Casa

NEC thuisshirtNEC

Fora

NEC uitshirtNEC

Terceiro uniforme

NEC derde shirtNEC

Uniforme dos Quatro Dias

NEC (vierdaagse shirt)NEC

PEC Zwolle

Casa

PEC Zwolle thuisshirtPEC Zwolle

Fora

PEC Zwolle uitshirtPEC Zwolle

PSV

Casa

PSV thuisshirtPSV

Fora

PSV (uitshirt)PSV

Terceiro uniforme

PSV derde shirtPSV

Sparta Rotterdam

Casa

Sparta thuisshirtSparta Rotterdam

Fora

Sparta uitshirtSparta Rotterdam

Terceiro uniforme

Sparta derde shirtSparta Rotterdam

Telstar

Casa

Telstar thuisshirtTelstar

Fora

Telstar uitshirtTelstar

Willem II

Casa

Willem II thuisshirtWillem II

Fora

Willem II uitshirtWillem II


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