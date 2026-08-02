



Os dezoito clubes da Eredivisie já apresentaram seus novos uniformes para a temporada 2026/27. Na Parada de Camisas da VZ, você encontra todos os uniformes de casa e de fora organizados de forma clara em sequência.

ADO Den Haag

Casa

ADO Den Haag

Fora

ADO Den Haag

Ajax

Casa

Ajax

Fora

Ajax

Terceiro uniforme

Ajax

AZ

Casa

AZ

Fora

AZ

SC Cambuur

Casa

SC Cambuur

Fora

Cambuur

Excelsior Rotterdam

Casa

Excelsior

Fora

Excelsior

FC Twente

Casa

FC Twente

Fora

FC Twente

Terceiro uniforme

FC Twente

FC Utrecht

Casa

FC Utrecht

Fora

FC Utrecht

Feyenoord

Casa

Feyenoord

Fora

Feyenoord

Terceiro uniforme

Feyenoord

Fortuna Sittard

Casa

Fortuna Sittard

Fora

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Casa

Go Ahead Eagles

Fora

Go Ahead Eagles

FC Groningen

Casa

FC Groningen

Fora

FC Groningen

sc Heerenveen

Casa

sc Heerenveen

Fora

sc Heerenveen

NEC

Casa

NEC

Fora

NEC

Terceiro uniforme

NEC

Uniforme dos Quatro Dias

NEC

PEC Zwolle

Casa

PEC Zwolle

Fora

PEC Zwolle

PSV

Casa

PSV

Fora

PSV

Terceiro uniforme

PSV

Sparta Rotterdam

Casa

Sparta Rotterdam

Fora

Sparta Rotterdam

Terceiro uniforme

Sparta Rotterdam

Telstar

Casa

Telstar

Fora

Telstar

Willem II

Casa

Willem II

Fora

Willem II



