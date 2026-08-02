Os dezoito clubes da Eredivisie já apresentaram seus novos uniformes para a temporada 2026/27. Na Parada de Camisas da VZ, você encontra todos os uniformes de casa e de fora organizados de forma clara em sequência.
ADO Den Haag
CasaADO Den Haag
ForaADO Den Haag
Ajax
CasaAjax
ForaAjax
Terceiro uniformeAjax
AZ
CasaAZ
ForaAZ
SC Cambuur
CasaSC Cambuur
ForaCambuur
Excelsior Rotterdam
CasaExcelsior
ForaExcelsior
FC Twente
CasaFC Twente
ForaFC Twente
Terceiro uniformeFC Twente
FC Utrecht
CasaFC Utrecht
ForaFC Utrecht
Feyenoord
CasaFeyenoord
ForaFeyenoord
Terceiro uniformeFeyenoord
Fortuna Sittard
CasaFortuna Sittard
ForaFortuna Sittard
Go Ahead Eagles
CasaGo Ahead Eagles
ForaGo Ahead Eagles
FC Groningen
CasaFC Groningen
ForaFC Groningen
sc Heerenveen
Casasc Heerenveen
Forasc Heerenveen
NEC
CasaNEC
ForaNEC
Terceiro uniformeNEC
Uniforme dos Quatro DiasNEC
PEC Zwolle
CasaPEC Zwolle
ForaPEC Zwolle
PSV
CasaPSV
ForaPSV
Terceiro uniformePSV
Sparta Rotterdam
CasaSparta Rotterdam
ForaSparta Rotterdam
Terceiro uniformeSparta Rotterdam
Telstar
CasaTelstar
ForaTelstar
Willem II
CasaWillem II
ForaWillem II