A "Opta" prevê o vencedor do confronto entre Inglaterra e México

A seleção da Inglaterra se prepara para enfrentar o México, na madrugada de amanhã, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção inglesa conseguiu superar a República Democrática do Congo nas oitavas de final, enquanto o México venceu o Equador.

A conta da empresa “Opta”, especializada em estatísticas esportivas, previu quem será o vencedor do jogo de amanhã.

A conta da “Opta” no site X mencionou: “O México não sofreu nenhuma derrota nos últimos 10 jogos da Copa do Mundo no Estádio Azteca, com 8 vitórias e 2 empates”.

E acrescentou: “O México disputou 89 partidas oficiais no Estádio Azteca e sofreu apenas duas derrotas: contra a Costa Rica em 2001 e contra Honduras em 2013”.

Ele destacou: “Mas vale ressaltar que 15 dos últimos 22 adversários que o México enfrentou em partidas oficiais ocupavam a 50ª posição ou inferior no ranking da FIFA”.

De acordo com o supercomputador da empresa “Opta”, a balança pende ligeiramente a favor da seleção da Inglaterra neste confronto, com 40,6% contra 31,5% do México.