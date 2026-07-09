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A oitava participação... Mahmoud Ashour, o “Rei do Fora” na Copa do Mundo de 2026

Bélgica
Copa do Mundo
Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
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EUA

Um novo marco para o governo egípcio

A Comissão Principal de Árbitros da Federação Internacional de Futebol (FIFA) escolheu o árbitro internacional egípcio Mahmoud Ashour para integrar a equipe de arbitragem da partida entre Espanha e Bélgica, marcada para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O tão aguardado confronto europeu será disputado às 22h, horário do Cairo, no Estádio de Los Angeles, na cidade de Inglewood, e será conduzido por uma equipe de arbitragem inglesa liderada por Michael Oliver como árbitro de campo.

A FIFA designou Ashour para atuar como árbitro de vídeo reserva no confronto, dando continuidade à sua participação de destaque na Copa do Mundo. 

Esta é sua oitava participação na arbitragem por vídeo durante o torneio, tornando-o o árbitro com mais participações na sala de VAR nesta edição.

A recorrente convocação de Ashour confirma a confiança da Comissão de Árbitros da FIFA na competência do árbitro egípcio e em sua vasta experiência no mais alto nível, especialmente em partidas decisivas das fases eliminatórias.

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Espanha
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Bélgica
BÉL

A equipe de arbitragem da partida é composta por: o inglês Michael Oliver como árbitro de campo, auxiliado por Stuart Burt como primeiro assistente, Marengo James como segundo assistente, Ramón Abate como quarto árbitro e o brasileiro Rafael Alves como árbitro assistente reserva.

Já na sala de vídeo: o inglês Gilet Gardner como árbitro principal do VAR, auxiliado pelo croata Ivan Pepek e por Decker Joe como assistentes, enquanto o egípcio Mahmoud Ashour e Antonio Garcia atuam como árbitros de vídeo reservas.

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