A Comissão Principal de Árbitros da Federação Internacional de Futebol (FIFA) escolheu o árbitro internacional egípcio Mahmoud Ashour para integrar a equipe de arbitragem da partida entre Espanha e Bélgica, marcada para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O tão aguardado confronto europeu será disputado às 22h, horário do Cairo, no Estádio de Los Angeles, na cidade de Inglewood, e será conduzido por uma equipe de arbitragem inglesa liderada por Michael Oliver como árbitro de campo.

A FIFA designou Ashour para atuar como árbitro de vídeo reserva no confronto, dando continuidade à sua participação de destaque na Copa do Mundo.

Esta é sua oitava participação na arbitragem por vídeo durante o torneio, tornando-o o árbitro com mais participações na sala de VAR nesta edição.

A recorrente convocação de Ashour confirma a confiança da Comissão de Árbitros da FIFA na competência do árbitro egípcio e em sua vasta experiência no mais alto nível, especialmente em partidas decisivas das fases eliminatórias.

A equipe de arbitragem da partida é composta por: o inglês Michael Oliver como árbitro de campo, auxiliado por Stuart Burt como primeiro assistente, Marengo James como segundo assistente, Ramón Abate como quarto árbitro e o brasileiro Rafael Alves como árbitro assistente reserva.

Já na sala de vídeo: o inglês Gilet Gardner como árbitro principal do VAR, auxiliado pelo croata Ivan Pepek e por Decker Joe como assistentes, enquanto o egípcio Mahmoud Ashour e Antonio Garcia atuam como árbitros de vídeo reservas.