A discreta atuação do português José Mourinho, técnico do Real Madrid, durante sua segunda passagem pelo clube merengue, provocou uma onda de polêmica na imprensa espanhola, em meio a dúvidas sobre a continuidade dessa mudança conforme as pressões aumentam e os resultados negativos aparecem.

Parece que Mourinho, que voltou ao comando do Real Madrid após cerca de uma década de sua saída, está mais tranquilo desta vez, seja durante as coletivas de imprensa ou durante a condução das partidas à beira do campo.

Mas o jornalista Julio Pulido afirmou, em declarações no programa "El Larguero" da rádio "Cadena SER", que não acredita na continuidade dessa versão tranquila do técnico português.

Pulido disse, conforme destacado pelo jornal "Mundo Deportivo": "Eu não acredito nisso, e que isso fique claro desde o início".

Manu Carreño, diretor e apresentador do programa, respondeu apoiando sua fala ao dizer: "Que todos os que não acreditam nisso façam fila".

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Pulido prosseguiu com suas críticas a Mourinho, considerando que seu estilo atual mudará assim que o Real Madrid enfrentar um período difícil, e disse: "Ele tem um roteiro que vai explodir completamente quando as coisas piorarem".

E acrescentou: "Está claro que ele tenta se aproximar da imprensa, mas até quando isso vai durar? Até que a imprensa comece a criticá-lo, quando começar a perder e vierem as críticas".

O jornalista espanhol não parou na relação de Mourinho com a imprensa, mas abordou também sua postura recente em relação aos árbitros, dizendo: "Ouvi Mourinho dizer nos últimos dias que confia no sistema de arbitragem, mas quando ele vai deixar de confiar nela? Quando houver duas decisões que prejudiquem o Real Madrid".

Pulido acrescentou, ao encerrar sua fala, que a tranquilidade que Mourinho demonstra atualmente pode ser apenas uma fase temporária, antes que os resultados e as pressões o testem ao longo da temporada.

Isso ocorre antes do aguardado confronto do Real Madrid contra o anfitrião Real Betis na noite desta sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, ressaltando que a equipe merengue venceu seus três primeiros jogos.

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